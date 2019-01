PARTAGER Un « Maroc sans filtre » dans la nouvelle web série de Jawjab

Le studio créatif Jawjab lance une nouvelle web série intitulée « Framed ».

Après avoir brisé les tabous dans « Marrokiat » puis « First Blood », l’incubateur de talents se lance dans une nouvelle aventure, celle de raconter « le Maroc tel qu’il est et non tel que vous le voyez », explique-t-on chez Jawjab.

Le teaser partagé sur Youtube le 15 janvier promet de montrer un « Maroc sans filtre ». A raison de 2 vidéos par mois, « Framed » s’attaquera à des thèmes sociaux pour découvrir le vrai Maroc.

Le premier épisode a été tourné dans une prison. Sur cette vidéo, mise en ligne le 18 janvier, un condamné pour meurtre raconte son histoire, comment il est facile pour les détenu de sombrer dans la déprime et comment lui, a réussi à s’évader de cette prison à travers la peinture… D’une durée de 6:37 min, la web série est produite par Youssef Ziraoui, et réalisée par Cyril Castelliti, Meryem Ait Aghnia et Ali Lbouhmadi.

AL