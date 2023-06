Une rencontre entrepreneuriale Espagne – Maroc se tient du 6 au 8 juin à Casablanca, dans le but de promouvoir les investissements entre les deux pays. « Cet événement se déroulera en présence de Xiana Méndez, secrétaire d’État au Commerce d’Espagne et présidente d’ICEX Trade and Investment, ainsi qu’une délégation de 58 entreprises espagnoles à la recherche de partenaires locaux potentiels leur permettant de s’établir ou de se consolider dans le territoire marocain », selon un communiqué de l’ambassade d’Espagne au Maroc.

Les sociétés participantes appartiennent à différents secteurs économiques, notamment les énergies renouvelables et la gestion de l’eau, l’environnement, le secteur industriel, les infrastructures de transport, l’éducation et les entreprises de services, fait savoir la même source. La rencontre a débuté le 6 juin par une présentation sur le marché marocain à la résidence du consul général d’Espagne à Casablanca.

La journée du 7 juin a été consacrée au développement des affaires et à la promotion des relations entre les acteurs locaux et les représentants espagnols. L’inauguration officielle a vu la présence de M. Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce du Maroc ; Mme Xiana Méndez, secrétaire d’État au Commerce de l’Espagne ; M. Ricardo Díez-Hochleitner, ambassadeur d’Espagne au Maroc ; et par M. Chakib Alj, Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

Après l’inauguration, deux panels d’experts ont été organisés avec la collaboration d’entreprises et d’organismes publics. Le premier panel, intitulé « Espagne-Maroc : vers un partenariat économique consolidé », a souligné l’importance des relations économiques et commerciales hispano-marocaines, ainsi que les opportunités d’investissement existantes sur le marché marocain.

Le second panel, intitulé « Financement de l’investissement au Maroc », a porté sur les instruments dont disposent les entreprises pour financer ces opportunités d’investissement.

Par la suite, des workshops ont été organisés sur le secteur des énergies renouvelables et l’environnement, les infrastructures, le secteur industriel et l’éducation au Maroc, relève la même source, ajoutant que le programme comprend des sessions B2B, rencontres bilatérales entre les sociétés espagnoles et leurs potentiels partenaires locaux, sous invitation des Bureaux économiques et commerciaux de l’Ambassade d’Espagne au Maroc.

Le 8 juin sera entièrement dédié aux réunions B2B. Au total, plus de 130 rendez-vous sont déjà programmés pour favoriser d’éventuelles ententes de collaboration.

LNT avec CdP

Partagez cet article :