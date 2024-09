Lors de leur rencontre avec l’AMITH, les membres de la délégation chinoise représentant le secteur de l’industrie textile dans le gouvernorat de Keqiao ont convenu à l’unanimité de l’importance de consolider les relations de partenariat avec leurs homologues marocains, soulignant par la même occasion que la position du Maroc et les opportunités et perspectives offertes par le marché marocain ont désormais favorisé le rapprochement à plus d’un titre.

Chen Hao, secrétaire du Comité du parti du District de Keqiao, ville de Shaoxing, a affirmé que le Maroc occupe une position distinguée en Afrique au vu du développement qui enregistre. Pour ce qui est de Keqiao, il explique que cet espace est devenu une puissance économique : « Grâce à sa base industrielle, notamment la Cité Textile, la valeur de ses exportations s’élève à 20 milliards de dollars, tandis que son chiffre d’affaires atteint 50 milliards de dollars ».

Il a ajouté que le Maroc, compte tenu de sa situation géographique et de la liquidité des échanges qu’il assure, outre la disponibilité d’une industrie textile mature, constitue une destination importante pour les exportations de la province de Keqiao : « Le domaine est d’établir un partenariat gagnant-gagnant avec leurs homologues marocains dans un cadre d’intégration, d’échange d’expériences et de transfert de compétences ».

Il convient de noter que Keqiao est situé sur la Nouvelle Route de la Soie et constitue le plus grand centre de rassemblement des entreprises textiles chinoises et un centre mondial de distribution de textiles. Chaque année, des tissus d’une valeur de 9 milliards de dollars sont exportés d’ici vers toutes les régions du monde.

Fondée dans les années 1980, China Textile City couvre actuellement plus de 3,65 millions de mètres carrés et abrite plus de 22 000 entreprises textiles et plus de 5 000 sociétés de commerce de textiles. Environ 100 000 acheteurs y font leurs achats quotidiennement. Le chiffre d’affaires de China Textile City s’élève à plus de 100 milliards de RMB. Ce lieu propose une large gamme de produits, non seulement des fibres, des fils, des tissus, des textiles de maison et des vêtements, mais aussi des tissus techniques et bien plus encore.

Pour le président de l’AMITH, Anas Al-Ansari, le Maroc et la Chine jouissent d’une riche histoire de coopération économique et commerciale, et cette rencontre représente une étape importante pour renforcer les relations entre les deux parties dans le domaine du textile.

Concernant le secteur textile marocain aujourd’hui, Al-Ansari a souligné qu’il représente 1.800 entreprises, soit 18 pour cent du tissu industriel marocain, et assure 220.000 emplois déclarés en 2023, dont 64% de femmes et 36% d’hommes, soit une augmentation de 9% par rapport au secteur textile marocain. 2022 et 25% du total des emplois industriels au Maroc, sans compter les travailleurs du secteur informel, dont le nombre est estimé à 130 000 personnes.

Il a annoncé que le chiffre d’affaires du secteur a atteint 6 milliards de dollars en 2023, soit une hausse de 5,5% par rapport à 2022, ce qui représente 8% du chiffre d’affaires total et 15% du produit intérieur brut industriel du Maroc.

Il a également indiqué que les exportations du secteur ont atteint 4 milliards de dollars, soit 10% des exportations industrielles totales du Maroc, et 2 milliards de dollars de valeur ajoutée en 2023, soit 8% de la valeur ajoutée totale du secteur industriel marocain, confirmant que le volume des investissements dans le secteur ont atteint 2 MMDH en 2023, soit 4% du total des investissements industriels au Maroc.

Anas Al-Ansari a indiqué que le Maroc importe actuellement pour plus de 4 milliards de dollars d’intrants, ce qui constitue un facteur qui renforce de plus en plus les partenariats avec la Chine, ouvrant ainsi la voie à des investissements dans la fabrication locale de ces intrants : « Le secteur textile revêt une grande importance pour notre économie, et nous sommes convaincus que votre expérience et votre expertise peuvent apporter une valeur ajoutée significative à l’industrie textile marocaine, et notre pays offre des avantages compétitifs tels que des coûts de production attractifs, une main-d’œuvre qualifiée, des infrastructures de transport modernes et un accès privilégié aux marchés européens et africains grâce à de multiples accords de libre-échange ».

Cette rencontre entre l’AMITH et les professionnels du textiles de Keqiao s’est conclue par la signature de plusieurs ententes de partenariat touchant tous les aspects du secteur.

