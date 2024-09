Une convention de partenariat a été signée, mercredi à Rabat, entre la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) de Rabat-Agdal et l’École des sciences de tourisme de Pékin, portant sur le lancement de la première licence en management touristique au titre de l’année universitaire 2024-2025.

Cette convention, paraphée par le président par intérim de l’Université Mohammed V et doyen de la FSJES de Rabat-Agdal, Farid El Bacha, et le vice-président de l’Université de Pékin pour les études internationales (BISU), Zheng Chengjun, en présence de l’ambassadeur de Chine au Maroc, Li Changlin, vise à former des compétences et des cadres spécialisés dans la gestion touristique dans les langues anglaise, arabe et chinoise.

Ce diplôme permettra aussi de former des spécialistes en gestion d’entreprises touristiques de haut niveau, afin de contribuer au renforcement de l’échange et de la coopération touristiques entre le Maroc et la Chine.

S’exprimant à cette occasion, M. El Bacha a salué la signature de cette convention entre les deux établissements universitaires, notant que cet accord est à même de promouvoir les relations entre les deux pays dans le domaine de l’enseignement supérieur.

L’ambassadeur de Chine au Maroc a, pour sa part, jugé important le lancement de ce diplôme pour les jeunes marocains, d’autant plus qu’il leur permettra d’acquérir simultanément les connaissances en management touristique et en mandarin, dans l’optique d’attirer davantage de touristes chinois vers le Maroc.

La signature de cette convention de partenariat s’inscrit dans le cadre de l’accord-cadre relatif au projet BISU, signé le 22 septembre 2023 entre l’Université de Pékin pour les études internationales et l’Université Mohammed V de Rabat, en partenariat avec l’Institut Confucius de Rabat.

LNT avec Map

