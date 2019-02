PARTAGER Marjane lance la nouvelle filière ‘‘Sélection Marjane’’

Le Groupe Marjane lance en 2019 la filière « Sélection Marjane », avec l’appui de ses partenaires éleveurs et agriculteurs marocains. ‘‘Avec une approche basée sur la traçabilité totale des produits, cette démarche innovante assurera pour les clients des produits authentiques, sains, différents, qualitatifs, issus d’une production respectant l’environnement et le bien-être animal’’, dit-on auprès de Marjane pour qui ‘‘en s’associant à des producteurs marocains, les équipes de Marjane s’engagent à offrir à leurs consommateurs, tout au long de l’année ou pour les périodes de saisonnalités, une nouvelle gamme de produits « Sélection Marjane » dont l’origine est garantie, tracée tout au long de sa période de production’’.

Au menu, trois filières de produits « Sélection Marjane»:

• Filière Viande, disponible tout au long de l’année : « le bœuf de Marjane est élevé à Beni Mellal, Doukkala et Meknès sans hormone de croissance et avec une alimentation équilibrée. Présent dans 12 magasins dans un 1er temps ».

• La Filière Truite, disponible tout au long de l’année.

• Filière Orange Cara Cara, disponible de janvier à mi-mars. Les oranges CaraCara sont des produits issus d’une agriculture raisonnée. Leur culture est tracée tout au long de leur cycle de production et elles ne subissent aucun traitement chimique après récolte.

HZ