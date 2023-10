Dans une démarche de consolidation de sa position sur le marché marocain, Marjanemall, la marketplace 100% digitale du groupe Marjane, franchit une étape majeure de son développement. L’objectif : devenir la référence en termes de fiabilité et de taille dans le pays.

Marjanemall se présente comme une plateforme tiers-de-confiance, agissant en tant qu’intermédiaire entre les vendeurs de renom, les grandes enseignes, les marques nationales et internationales, ainsi que les producteurs locaux, et les acheteurs. Le but ultime est de proposer aux clients une offre de produits 100% certifiés, le tout à des prix compétitifs.

Depuis son lancement, la plateforme Marjanemall a considérablement étoffé son catalogue, multipliant par cinq le nombre de partenaires-vendeurs et triplant presque le nombre de produits disponibles.

En seulement quelques mois, Marjanemall a atteint des chiffres impressionnants. L’offre de produits a triplé pour atteindre plus de 250 000 articles, avec un écosystème comptant 700 partenaires-vendeurs. De plus, le taux de satisfaction client dépasse les 90%, un signe du succès de la plateforme. Cette expansion rapide a également contribué à la création de plus de 200 emplois, stimulant ainsi l’économie locale.

M. Ayoub Azami, Président Directeur Général de Marjane Group, a souligné l’importance de cette transition numérique en déclarant : « Le développement du digital est une orientation stratégique pour Marjane Group. Le lancement de la marketplace marjanemall, à travers une entité dédiée, permet au groupe de confirmer son leadership dans les canaux de vente en ligne, au même titre que dans les canaux physiques, pour continuer à bien servir nos clients».

La marketplace marjanemall a également lancé son application mobile, désormais disponible sur les deux principales plateformes, Android et Apple. Cette application vise à offrir une expérience d’achat en ligne optimale, avec une navigation conviviale, un compte client intuitif, une recherche avancée, une large sélection de produits, et un service client multicanal disponible 7 jours sur 7. De plus, les utilisateurs auront accès à des offres spéciales et promotions exclusives.

La gamme de produits proposée par marjanemall couvre 15 catégories, allant de la téléphonie aux articles pour la maison, en passant par la mode, la beauté, le sport, et bien plus encore. Les partenaires-vendeurs comprennent des enseignes de renom telles que Kitea, Planet Sport, Marwa, Go Sport, et des marques internationales de premier plan comme Nike, L’Oréal, Bose, Samsung, HP, etc.

Marjane Group reste déterminé à être à la pointe de l’innovation dans le e-commerce. La société collabore avec des partenaires technologiques nationaux et internationaux pour intégrer les dernières avancées technologiques, et prévoit de continuer à élargir sa gamme de produits, d’introduire des fonctionnalités de personnalisation avancées, et d’intégrer des technologies de pointe.

Les objectifs de croissance de marjanemall sont ambitieux. La plateforme vise à renforcer sa présence sur le marché marocain du e-commerce en élargissant sa base d’utilisateurs et en offrant des millions de produits d’origine nationale et internationale d’ici 2025. De plus, des opportunités d’expansion sont explorées sur le continent africain pour étendre sa présence régionale.

