Le marché monétaire a montré des signes d’équilibre entre le 30 août et le 05 septembre, période marquée par l’approche de la réunion de politique monétaire de Bank Al-Maghrib (BAM) pour le troisième trimestre 2024, selon le dernier rapport d’Attijari Global Research (AGR).

Le taux moyen pondéré (TMP) est resté aligné sur le taux directeur, fixé à 2,75%. AGR, dans sa note hebdomadaire « Weekly Hebdo Taux – Fixed Income », souligne également une légère augmentation des taux MONIA (Moroccan Overnight Index Average), qui ont progressé de 2 points de base par rapport à la semaine précédente, pour atteindre 2,71%.

En ce qui concerne les injections de liquidités par Bank Al-Maghrib, l’institution a augmenté ses opérations cette semaine. Le total de ses interventions, à travers les opérations principales et à long terme, a atteint 145 milliards de dirhams (MMDH), contre 148,7 MMDH la semaine précédente.

Plus précisément, les avances à 7 jours ont chuté à 61,3 MMDH, reflétant une diminution des pressions sur l’offre, marquant ainsi la fin des tensions observées au trimestre précédent. Par ailleurs, les injections de BAM à plus long terme, via les pensions livrées et les prêts garantis, sont restées stables à 83,7 MMDH.

Sur le front des placements du Trésor, l’encours avec prise en pension a fortement diminué cette semaine, passant de 14,3 MMDH à moins de 10 MMDH, affichant une réduction nette de 4,6 MMDH.

Marche obligataire : le taux à 13 semaines à son plus bas niveau depuis novembre 2022

Sur le marché obligataire, le taux de rendement des obligations à 13 semaines a atteint son plus bas niveau depuis novembre 2022, comme l’indique AGR dans son analyse pour la période du 30 août au 05 septembre.

Cette baisse s’inscrit dans un contexte de réduction continue des exigences de rentabilité des investisseurs sur les titres à court et moyen termes (CMT). Les taux de rendement des obligations à 13 semaines, 52 semaines et 2 ans ont diminué de 3 à 10 points de base, atteignant leurs niveaux les plus bas depuis plus de 20 mois, en deçà du taux directeur de 2,75%.

La demande des investisseurs lors de cette séance d’adjudication est restée modérée, s’élevant à 4,1 MMDH, avec une souscription du Trésor limitée à 2,2 MMDH, soit un taux de satisfaction de 52%. Sur le mois, le Trésor a couvert environ 39 % de ses besoins financiers annoncés en début de période, avec une levée cumulée de 4,8 MMDH sur un total de 12,3 MMDH, laissant un reliquat à financer de 7,4 MMDH.

Les perspectives pour la fin de l’année 2024 restent favorables, avec la constitution d’un matelas de liquidités solide pour la trésorerie de l’État et la possibilité pour le Trésor de lever des fonds à l’international à des conditions avantageuses. Ces facteurs devraient soutenir la poursuite de la tendance baissière des taux primaires.

