Marché du travail : Le taux de femmes actives encore très faible, selon le HCP

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a soulevé, dans une note d’information publiée à l’occasion de la journée internationale de la Femme, la sous-utilisation du potentiel de la main d’œuvre féminine marocaine.

Selon les données de l’Enquête nationale sur l’emploi de 2018, le taux d’activité des femmes est d’à peine 22,2% au niveau national. Il représente, en terme relatif, un peu moins que le tiers de celui des hommes (70,9%), a indiqué le HCP dans cette note qui présente la situation de la Femme en matière d’autonomisation, d’amélioration de sa condition de vie, d’éducation, de formation, de soins de santé, de violence, d’activité économique et de prise de décision.

De plus, a poursuivi la même source, les femmes subissent le chômage plus intensément que les hommes, notant que leur taux de chômage (14% en 2018), en accroissement continu, demeure largement supérieur à celui des hommes (8,4%).

Le HCP a, aussi, souligné que l’activité féminine se caractérise par sa précarité, faisant savoir qu’en 2017, près de 40,5% des femmes actives occupées (contre 9% d’hommes) sont des aides-familiales qui ne touchent aucune rémunération et seuls 8,9% des employeurs et 14,1% des indépendants sont des femmes.

Parallèlement, la note a fait ressortir que plus du quart des jeunes âgés de 15 à 24 ans, soit 1,7 million de jeunes marocains, ne travaillent pas, ne sont pas à l’école et ne suivent aucune formation, dont 80% sont des femmes.

L’accès des femmes aux postes supérieurs et aux postes de responsabilité au sein de l’administration publique est d’environ 22% en 2016. Elles sont représentées par 81 femmes sur 395 députés au parlement.

Par ailleurs, le HCP a indiqué qu’en 2012, les femmes consacraient 7 fois plus de temps que les hommes aux activités domestiques et les contributions des hommes se limitent principalement aux activités à l’extérieur du domicile.

En outre, les filles de 7 à 14 ans consacrent 3,4 fois plus de temps que les garçons aux tâches domestiques.

Au sujet de la violence à l’égard des femmes, la note fait remarquer qu’en 2009, le taux de prévalence de ce type de violence, tous contextes confondus, avait atteint 62,8% (67,5% en milieu urbain et 56% en milieu rural), quelque 55% dans le contexte conjugal et 32,9% (40,6% en milieu urbain) dans les lieux publics alors que 23% des femmes ont subi un acte de violence sexuelle à un certain moment de leur vie.

Les jeunes femmes âgées de 18 à 24 ans sont les plus touchées par les violences toutes formes confondues, soit 70,3% au niveau national (79,3% en milieu urbain et 60,4% en milieu rural).

LNT avec MAP