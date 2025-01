TVS Motor Company (TVSM), un leader mondial dans le secteur des deux et trois-roues, vient d’annoncer à Casablanca le lancement de ses activités sur le marché marocain en collaboration avec son partenaire de distribution Hindi Motors. Au menu et dans un premier lieu, la société lance la gamme de deux-roues, à savoir TVS Ntorq 125, TVS Raider 125, et TVS Apache 160 et 200.

Au Maroc, TVSM s’appuiera sur le vaste réseau de distribution et de services de MotorSports Maroc, qui opère sous la bannière commerciale de Hindi Motors. La gamme de produits proposée comprend des best-sellers mondiaux dotés de technologies avancées et appréciés par des millions d’utilisateurs à travers le monde.

A Casablanca, Rahul Nayak, vice-président de la division internationale chez TVS Motor Company, a souligné que TVS Motor Company est un leader mondial établi et la deuxième plus grande marque de deux-roues en Afrique : « Nos véhicules accompagnent quotidiennement plus de 58 millions d’utilisateurs dans le monde. La mobilité est un levier essentiel pour le progrès économique et social, et nous sommes honorés de servir les clients au Maroc. Notre partenaire, MotorSports Maroc, apporte des décennies d’expertise en matière de vente, de service et de relation client. Combiné à la conception, l’ingénierie et la qualité de fabrication de TVSM, les clients bénéficieront d’une expérience exceptionnelle ».

De son côté, Omar Messaoudi, DG de Hindi Motors, a dit que « l’entrée de TVS Motor Company sur le marché marocain représente un nouveau chapitre dans le domaine de la mobilité. Les solutions de mobilité efficaces apportées par TVS s’inscrivent maintenant dans la croissance et le progrès du Maroc. Nous partageons la vision de l’entreprise de proposer des solutions de mobilité sûres et durables ».

Sur le plan commercial, la gamme de produits TVS disponible à l’achat à partir du 15 janvier 2025 inclut TVS Apache 160 and 200. Avec des éléments de style audacieux qui reflètent son ADN de course, la TVS Apache est équipée de fonctionnalités connectées et d’améliorations stylistiques répondant aux besoins des jeunes motards.

Elle comprend aussi TVS NTORQ 125, un mélange parfait de style et de performance – un scooter premium offrant des performances supérieures grâce à l’expertise TVS Racing.

TVS Raider 125, lui, est une combinaison de confort et de style, cette moto associe un design sportif à des performances de premier ordre et des fonctionnalités avancées.

Pour rappel, TVS Motor Company est un fabricant mondialement reconnu de deux et trois-roues, promouvant le progrès grâce à une mobilité durable. La société dispose de quatre sites de production à la pointe de la technologie situés en Inde et en Indonésie. Parmi ses filiales, Norton Motorcycles, basée au Royaume-Uni, est l’une des marques de motos les plus emblématiques au monde. De plus, Swiss E-Mobility Group (SEMG) et EGO Movement, leaders sur le marché des vélos électriques en Suisse, font également partie du groupe. Forte de 100 ans d’héritage de savoir-faire, TVS Motor est aujourd’hui présente dans pas moins de 80 pays à travers le monde…

H.Z

