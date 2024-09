Les taux les plus bas actuellement observés sur le comparateur Afdal.ma pour les prêts immobiliers s’élèvent à 4.20% pour une durée de 7 ans, 4.50% pour des prêts d’une durée comprise entre 7 et 15 ans, et 4.65% pour des durées supérieures à 15 ans. Ces taux, en place bien avant la réduction du taux directeur de Bank Al-Maghrib en juin 2024, sont demeurés inchangés depuis cette baisse, confirmant ainsi une situation de statu quo, malgré la réduction annoncée.

Contrairement aux anticipations, la réduction de 25 points de base du taux directeur n’a pas entraîné de baisse significative des taux offerts aux emprunteurs. Cela s’explique notamment par la structure de financement des banques, où seulement 25% des ressources sont influencées par le taux directeur. Ainsi, la réduction de 0,25% n’a impacté qu’une faible portion des coûts de financement bancaires, se traduisant par une baisse minime du coût global des ressources. Cet impact étant limité, les taux appliqués aux crédits immobiliers sont restés globalement stables.

Cette stabilité des taux coïncide avec la période estivale, qui marque traditionnellement un pic d’activité dans le secteur immobilier, particulièrement en raison du retour des Marocains Résidant à l’Étranger (MRE). Ces derniers profitent souvent de leurs vacances pour concrétiser des projets immobiliers. Entre juin et août, les simulations de crédits réalisées par les MRE ont représenté 40% des simulations totales effectuées depuis le début de l’année.

Il est important de noter que cette hausse de l’activité n’est pas directement liée à la baisse du taux directeur de Bank Al-Maghrib en juin 2024. Bien que cette décision ait pu être perçue comme un facteur de relance du crédit immobilier, les données disponibles indiquent que l’activité est largement conditionnée par la saisonnalité, en particulier le retour des MRE. Cette dynamique estivale s’inscrit donc dans un cadre traditionnel plutôt que dans une réponse immédiate à l’évolution de la politique monétaire de Bank Al-Maghrib.

H.Z

Partagez cet article :