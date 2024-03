Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) indique qu’en 2023, parmi les 27,8 millions de personnes en âge d’activité (15 ans et plus), 12,17 millions de personnes sont actives, ce qui correspond à un taux d’activité de 43,6%.

« En 2023, la population en âge d’activité (15 ans et plus) a atteint 27.888.000 personnes, 12.171.000 sont des actives (10.591.000 pourvues d’un emploi et 1.580.000 en situation de chômage) et 15.717.000 sont en dehors du marché de travail », précise le HCP dans sa récente note d’information relative aux principales caractéristiques de la population active et ses composantes.

D’après la même source, le volume des actifs a diminué de 0,2% entre 2022 et 2023, résultat d’une augmentation de 1,8% en milieu urbain et d’une baisse de 3,5% en milieu rural. Cette baisse, combinée à l’augmentation de la population en âge d’activité (15 ans et plus), estimée à 1,4%, a entraîné une diminution du taux d’activité de 0,7 point entre 2022 et 2023, pour atteindre 43,6%.

La baisse du taux d’activité a été plus marquée en zones rurales (-1,8 point) qu’en zones urbaines (-0,1 point), passant respectivement, entre 2022 et 2023, de 49,1% à 47,3% et de 41,9% à 41,8%. Les femmes sont plus touchées par cette baisse que les hommes, avec un recul de 0,8 point et un taux d’activité de 19% en 2023, contre une baisse de 0,6 point pour les hommes (69%).

Ladite note fait également savoir que l’analyse du profil des actifs révèle que cette population est, en 2023, de plus en plus urbanisée (environ 63,5% des actifs résident dans les villes) et de moins en moins féminisée (le taux de féminité recule à 22,1%), jeune (les moins de 35 ans représentent 39,6% du total des actifs) et de faible qualification (48,2% des actifs n’ont aucun niveau scolaire ou ont le niveau fondamental).

Par ailleurs, le HCP indique que sur les 10.591.000 actifs occupés, 39,3% d’entre eux résident en milieu rural et 20,7% sont de sexe féminin. Les jeunes âgés de 15 à 34 ans constituent 34,2% du volume total de l’emploi (8,1% pour les 15 à 24 ans et 26,1% pour les 25 à 34 ans).

Le taux d’emploi a atteint 38% au niveau national (34,8% en milieu urbain et 44,3% en milieu rural). Ce taux est situé à 61,1% parmi les hommes et à 15,5% chez les femmes. Il est de 53,8% pour la tranche d’âge 35-44 ans et de 14,5% pour les 15-24 ans.

LNT avec Map

