Le marché de Noël de Marrakech, organisé par la designer Mina Binebine, revient pour la troisième année consécutive. Cet événement se tiendra les 14 et 15 décembre à l’hôtel Le Méridien et réunira 25 créateurs marocains, mettant en avant l’artisanat, la mode et la gastronomie.

Un événement solidaire

Mina Binebine, connue pour son engagement envers les talents marocains, propose un marché de Noël où les créateurs sont au centre de l’événement. Avec un modèle sans commission, 100 % des bénéfices reviennent aux créateurs, renforçant leur indépendance artistique et leur succès entrepreneurial.

Une sélection variée

Le marché propose une expérience sensorielle unique, idéale pour trouver des cadeaux de Noël ou des tenues de fêtes. Il présente des vêtements raffinés, des pièces contemporaines et traditionnelles, ainsi qu’une large gamme d’accessoires uniques. Une sélection d’artisanat et de décoration met à l’honneur des céramiques, des objets d’art et des trésors pour la maison. Côté gourmandises, des soupes de châtaignes, des crêpes sucrées et salées, des chocolats chauds et une sélection de vins festifs sont proposés.

Une ambiance festive

Dans une ambiance magique, des performances musicales en live, un DJ set festif et des moments de partage sont au programme. Cet événement est une occasion de découvrir des talents marocains dans un cadre chaleureux et convivial.

Informations pratiques :

Dates : 14 et 15 décembre 2024



Lieu : Hôtel Le Méridien, Marrakech



Entrée : Libre



