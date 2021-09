La plateforme Avito.ma vient de publier les résultats d’une étude sur la vente d’occasion au Maroc.

Interrogé sur le phénomène du marché de l’occasion, Zakaria Ghassouli, Directeur Général de la plateforme, affirme : « Le marché des bonnes affaires est en plein essor, alimenté par l’économie, l’achat éthique et la facilité d’achat en ligne. Opter pour l’occasion est certes un moyen de faire des économies, mais aussi un pas vers un mode de vie circulaire. Cela prolonge la durée de vie des articles et ainsi évite le gaspillage, tout en permettant de gagner de l’argent. Chez Avito, nous accompagnons nos utilisateurs afin de donner une seconde vie aux objets, de privilégier l’usage à la possession et, de ce fait, de réduire drastiquement leur empreinte environnementale ».

Au-delà du bénéfice social et économique, l’impact du marché de l’occasion sur l’environnement demeure l’un de ses bienfaits majeurs. Le rapport « The Second Hand Effect » réalisé annuellement par Avito.ma en partenariat avec l’Institut Suédois de Recherche Environnementale et le cabinet Ethos International a permis de mesurer précisément l’impact environnemental de la plateforme, explique un communiqué de la société. Et de préciser que chaque année, la marketplace permet de réaliser une économie importante de gaz à effet de serre (GEF) en évitant la production de plus 508.451 t de CO2, 29.276 t de plastique, 10.281 t d’acier et 834 t d’aluminium. Ces économies sont équivalentes aux émissions provoquées par la production de 114 millions de cannettes, 589.000 vols aller-retour entre Casablanca et New York, ou un arrêt total de la circulation automobile à Casablanca pendant 3 mois.

Les résultats de l’étude Avito.ma

Le digital demeure le canal le plus utilisé pour les transactions d’occasion. En effet, 88% des répondants utilisent Avito.ma, suivi d’une variété de canaux tels les réseaux sociaux et les marchés d’occasion.

Selon une étude menée par Avito.ma, l’achat de produits d’occasion est motivé pour 80% des répondants par le désir de contourner l’augmentation du coût de vie et l’envie d’économiser de l’argent. 47% déclarent être animés par le désir de faire de bonnes affaires suivi en 3ème position par la disponibilité de produits rares et introuvables sur le marché à hauteur de 20%.

Plus de 96% des Marocains sont prédisposés à acheter un article d’occasion et 88% à revendre les produits qu’ils n’utilisent plus.

93% ont déjà tenté l’expérience de l’achat d’occasion. Ils ont également précisé que le budget dépensé a significativement augmenté lors des 12 derniers mois pour 65%, dépassant 10.000 dirhams pour 27% des répondants .

Quant à la vente, 90% du panel a déjà vendu un produit non utilisé.

La facilité de la transaction est également un élément de motivation pour l’achat des articles d’occasion en ligne. Plus de 17% des répondants sont attirés par la possibilité de faire leurs achats à domicile, surtout dans le contexte pandémique actuel où la peur de se rendre dans des lieux très fréquentés tels que les malls ou les souks est omniprésente.

Parmis les biens les plus recherchés, les produits électroniques se classent en 1ère position, à hauteur de 56%, probablement à cause de l’accélération dans la production de nouveaux produits et modèles qui mène à un raccourcissement du cycle de vie de ces biens, de plus en plus vite dépassés par les nouveaux lancements.

Au 2ème rang, les meubles et articles de décoration sont les plus convoités à hauteur de 39%.

En 3ème position, les équipements pour bébé, qui achetés neufs, ne sont utilisés que durant une courte période, à hauteur de 20%.

A l’aube de la rentrée scolaire, plus de 56% des utilisateurs comptent s’équiper en optant pour l’achat d’articles de deuxième main sur Avito.

Les produits les plus recherchés sont les appareils électroniques et les équipements de bureau à hauteur respectivement de 66% et 41%.

