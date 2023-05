L’économie nationale a perdu 280.000 postes d’emploi entre le premier trimestre de 2022 et la même période de 2023, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette situation résulte d’une perte de 229.000 emplois en milieu rural et de 51.000 en milieu urbain, précise le HCP qui vient de publier une note d’information relative à la situation du marché du travail au 1er trimestre de 2023.

Par type d’emploi, 13.000 emplois rémunérés ont été perdus au niveau national, suite à une perte de 41.000 postes en milieu urbain et une création de 28.000 en milieu rural.

L’emploi non rémunéré a connu, de son côté, une perte de 267.000 postes, conséquence d’une perte de 11.000 emplois en zones urbaines et de 256.000 en zones rurales.

Au premier trimestre de 2023, la situation du marché du travail a été marquée par la baisse des taux d’activité et d’emploi, relève le HCP, notant que la population en âge d’activité (15 ans ou plus) s’est accrue de 1,4%, par rapport au premier trimestre de 2022, contre une régression de la population active de 1,6%.

Le taux de chômage est ainsi passé de 12,1% à 12,9% au niveau national, de 16,3% à 17,1% en milieu urbain et de 5,1% à 5,7% en milieu rural. Ce taux reste plus élevé parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans (35,3%), les diplômés (19,8%) et les femmes (18,1%).

Le taux d’activité a ainsi reculé de 44,5% à 43,1% entre les deux périodes, de 41,9% à 41,2% en milieu urbain et de 49,3% à 47% en milieu rural.

Le taux d’emploi a connu, de son côté, une baisse de 39,1% à 37,6%, au niveau national (-1,5 point). Il a reculé de 46,8% à 44,3% en milieu rural, de 35,1% à 34,1% en milieu urbain, de 62,3% à 60,3% parmi les hommes (-2 points) et de 16,6% à 15,5% parmi les femmes (-1,1 point).

LNT avec MAP

