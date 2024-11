Dans un marché des véhicules particuliers en hausse de 3,5% à fin septembre, Dacia confirme son statut de marque leader, avec 26% de part de marché VP, et près de 28% sur le mois de septembre isolé.

Avec 28.519 voitures neuves vendues sous le logo Dacia depuis le début de l’année (+14,3%), la marque reste la voiture la plus attractive avec des prix/prestation.

Dacia enregistre ainsi la plus forte croissance du marché automobile sur les neuf premiers mois de l’année, avec une hausse de sa part de marché de 2,5 points par rapport à fin septembre 2023 : ‘‘ Une belle performance, soutenue par une gamme de véhicules à succès dont 3 modèles Made In Morocco ’’.

Le 1er constructeur automobile au Maroc domine le marché avec 3 modèles dans le Top 10 des ventes. Tous les modèles de la marque sont n°1 de leurs segments : Dacia Sandero, Made In Morocco, est le 1er modèle le plus vendu sur le marché et reste la citadine préférée des Marocains avec 12.021 exemplaires vendus depuis le début de l’année. Dacia Logan, Made In Morocco, est le 2ème modèle le plus vendu sur le marché derrière Sandero. Elle enregistre 10.709 exemplaires vendus à fin septembre et domine largement son segment (78,9%). Dacia Duster reste le SUV le plus recherché par les Marocains pour son rapport qualité/prix imbattable, son design et ses prestations outdoor. Le SUV iconique de Dacia occupe la 5ème place des véhicules les plus vendus et totalise plus de 5.166 ventes sur les 9 premiers mois de l’année. Duster s’octroie 35,3% du segment à fin septembre 2024.

Enfin, Dacia Spring, la citadine 100% électrique, s’est vendue à plus de 250 exemplaires depuis le début de l’année et continue d’être le véhicule 100% électrique le plus vendu au Maroc. Spring se positionne comme le véhicule électrique qui offre le meilleur rapport prix/prestation du marché et reste leader de son segment avec 36,6% de part de segment.

Depuis le lancement de la commercialisation de Dacia Jogger au Maroc, le 20 septembre dernier, la nouvelle familiale de 5 et 7 places de la marque Dacia fait une entrée remarquée sur le marché automobile du segment C. Le nouveau modèle « Made In Morocco » enregistre près de 120 véhicules vendus en l’espace de 10 jours (du 20 au 30 septembre).

Pour Thibault Paland, DG de la marque au Maroc, Dacia vit une véritable success story au Maroc depuis 19 années maintenant, et continue de développer son leadership ces 9 premiers mois de l’année. Et d’ajouter : « Les excellentes performances de Dacia s’expliquent par une gamme de véhicules qui répond parfaitement aux besoins des Marocains, à la recherche du meilleur rapport qualité/prix et de prestations technologiques modernes essentielles Aujourd’hui, quatre de nos modèles Dacia sont n°1 de leurs segments et nous sommes très heureux de la confiance que les clients marocains nous accordent. L’arrivée de Jogger dans la famille Dacia vient apporter une dynamique supplémentaire à la marque. Cette réussite se traduit par une fierté particulière pour Dacia, sachant que 3 des 5 modèles de la gamme sont « Made In Morocco ». »

