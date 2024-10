Le 16 octobre 2024, la Bourse de Casablanca, en collaboration avec la World Federation of Exchanges (WFE), a organisé un symposium sur le futur Marché à Terme marocain. Cet événement a rassemblé les acteurs clés du secteur financier pour discuter des enjeux, des bénéfices et des préparatifs liés à l’introduction imminente de ce marché.

À l’approche du lancement du Marché à Terme et de la Chambre de Compensation, le symposium a réuni des experts nationaux et internationaux. Les participants, dont des représentants de la WFE, ont partagé leurs connaissances sur les marchés de produits dérivés à l’échelle mondiale, en abordant les spécificités et les impacts de ces instruments financiers.

Les allocutions ont été prononcées par plusieurs personnalités, notamment Mme Nezha Hayat, présidente de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, et Mme Nandini Sukumar, directrice générale de la WFE. M. Brahim Benjelloun Touimi, président du conseil d’administration de la Bourse de Casablanca, et M. Tarik Senhaji, directeur général de la Bourse, ont également pris la parole. Tous ont mis en avant l’importance du Marché à Terme pour le développement de la place financière de Casablanca, dans le cadre des ambitions du Nouveau Modèle de Développement.

Les discussions ont couvert les fondamentaux des contrats à terme sur actions et obligations, en soulignant leurs avantages potentiels pour les participants au marché, qu’il s’agisse d’acheteurs ou de vendeurs. Les débats ont également porté sur les progrès réglementaires réalisés pour accompagner l’intégration des produits dérivés dans le marché marocain.

Le symposium a inclus des ateliers animés par des experts de la WFE, notamment Richard Metcalfe, responsable des affaires réglementaires, et Pedro Gurrola-Perez, responsable de la recherche. Les discussions ont porté sur les aspects pratiques des opérations sur les marchés de produits dérivés et sur les mesures de gestion des risques, ainsi que sur l’intégration d’une contrepartie centrale (CCP) pour garantir une transition réussie.

Des experts du secteur financier marocain ont également contribué aux échanges, offrant des perspectives locales sur l’impact potentiel des produits dérivés. Parmi eux figuraient des représentants de l’Instance de Coordination du Marché à Terme, de l’Association Professionnelle des Sociétés de Bourse, de CDG Capital et de l’Association Marocaine des Salles de Marché.

En parallèle de l’organisation de ce symposium, un programme de formation et de sensibilisation est en cours pour préparer le lancement du Marché à Terme. L’objectif est de familiariser les acteurs du marché avec les nouveaux instruments financiers et de s’assurer que les systèmes et procédures sont prêts pour l’introduction des contrats à terme.

Le Marché à Terme permettra la cotation de nouveaux outils financiers, offrant aux investisseurs des possibilités de se prémunir contre les fluctuations du marché, de diversifier leurs portefeuilles et, dans certains cas, de réduire les coûts de transaction.

LNT

