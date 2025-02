Bank Al-Maghrib vient d’annoncer le lancement, à partir du 19 février 2025, du marché à terme interbancaire des swaps de change et des swaps de taux au jour le jour (OIS) indexés sur le MONIA (Moroccan Overnight Index Average). Cette action s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement du marché de change, initié par Bank Al-Maghrib depuis 2018.

Le communiqué de Bank Al Maghrib précise « qu’un swap de change est une transaction par laquelle deux parties conviennent d’échanger une devise contre une autre puis à procéder à un échange de sens opposé à une date ultérieure ». C’est la combinaison d’une transaction de change au comptant avec une transaction de change à terme. Cet instrument permet aux acteurs du marché de gérer efficacement leur exposition au risque de change, tout en bénéficiant d’une grande flexibilité et d’une meilleure prévisibilité des coûts.

Aussi, l’OIS sur MONIA est une transaction par laquelle deux parties conviennent d’échanger, sur un montant notionnel et une période convenue, un taux d’intérêt fixe déterminé au moment de la transaction contre un taux d’intérêt variable indexé sur l’indice MONIA. Cet instrument est principalement utilisé par les acteurs du marché financier pour couvrir leur exposition aux fluctuations des taux d’intérêt à court terme. Il permet également de projeter dans le temps les attentes du marché concernant l’évolution future des taux d’intérêt à court terme du marché monétaire.

L’instauration du marché à terme interbancaire permettra, d’une part, aux opérateurs économiques de disposer d’une référence transparente et fiable pour la réalisation de leurs opérations de couverture contre les risques de taux et de change et, d’autre part, de donner une nouvelle impulsion au développement des produits dérivés au Maroc. Ce marché a été mis en place grâce à la contribution active des banques ayant le statut de teneur de marché ainsi que de la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD).

En d’autres termes, un marché à terme interbancaire ou des taux d’intérêt, est un marché financier où les banques et les institutions financières négocient des contrats à terme sur les taux d’intérêt. Leurs intérêts y sont multiples et divers. En effet, ce marché leur permet d’abord de gérer leurs risques, comme pour les banques celui de se protéger contre les fluctuations des taux d’intérêt, qui peuvent affecter leur portefeuille de prêts et de dépôts. Les banques peuvent également utiliser ce marché pour prendre position sur l’évolution future des taux d’intérêt, ce qui peut leur permettre de réaliser des gains. Et aussi de gérer leur liquidité de marché car le marché à terme interbancaire leur fournit une plateforme pour acheter et vendre des contrats à terme, pour ce faire.

Par ailleurs, les intérêts de ce marché portent également sur la « Fixation des prix », avec les contrats à terme sur les taux d’intérêt permettent de fixer les prix des instruments financiers tels que les obligations et les prêts. De fait, ce marché de taux d’intérêt à terme sert d’indicateur de l’état de l’économie et des attentes des marchés. Et, aussi, d’outil de politique monétaire aux banques centrales qui peuvent utiliser les marchés à terme pour influencer les taux d’intérêt dans le cadre de leur politique monétaire.

Par ailleurs, plus important encore, le marché à terme interbancaire permet de mesurer les risques qui sont de plus en plus nombreux pour les institutions financières en général et les banques en particulier.

Il s’agit du risque de taux d’intérêt né des fluctuations des taux d’intérêt qui peuvent affecter la valeur des instruments financiers sensibles à la variation de ceux-ci. Mais aussi le risque de crédit, celui issu de l’emprunteur qui ne rembourse pas son prêt. Et bien sûr le risque de liquidité qui porte sur le fait que la banque ne puisse pas vendre ou acheter des actifs à un prix raisonnable.

Et, pour un pays ouvert comme le Maroc, le risque de change qui porte sur les fluctuations des taux de change qui affectent la valeur des actifs et des passifs. Sans compter le risque opérationnel basé sur la possibilité que les processus internes, les systèmes et les personnes de la banque ne fonctionnent pas correctement.

D’ailleurs pour maîtriser tous ces risques les banques utilisent déjà des modèles de simulation, des tests de résistance, pour évaluer les risques et les impacts sur la valeur des actifs et des passifs. Elles analysent leur sensibilité. Le marché à terme des taux va les aider à évaluer l’impact des changements des taux d’intérêt, des taux de change et d’autres facteurs sur la valeur des actifs et des passifs.

Avec le lancement de ce marché à terme interbancaire, le Maroc fait un pas décisif vers un environnement financier plus structuré et résilient, offrant aux acteurs économiques de nouveaux outils pour anticiper, gérer et atténuer les risques liés aux fluctuations des taux d’intérêt et des changes.

Afifa Dassouli

