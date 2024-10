Casablanca s’apprête à accueillir, le 27 octobre, la 15ème édition du Marathon international de Casablanca. Organisé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, l’événement espère dépasser les 10.000 participants, selon les organisateurs qui ont tenu un point de presse pour présenter les détails de cette édition.

Au programme, les coureurs pourront s’affronter sur trois distances principales : le marathon de 42 km, le semi-marathon de 21 km et une course de 10 km. Le point de départ et d’arrivée de ces courses sera situé à la Place Mohammed V, et les parcours ont été repensés pour mettre en valeur les grandes avenues de la ville. La veille, le 26 octobre, un « kids run » sera organisé au Parc de la Ligue arabe, permettant aux enfants de participer à une épreuve dédiée.

Cette édition apporte plusieurs nouveautés, notamment une augmentation des primes d’arrivée. Les récompenses financières ont été doublées, atteignant jusqu’à 120.000 dirhams, avec des bonus supplémentaires pouvant aller jusqu’à 200.000 dirhams pour encourager les performances exceptionnelles. Les organisateurs espèrent ainsi attirer des athlètes de haut niveau, y compris internationaux.

« Chaque année, le Marathon de Casablanca renforce le rayonnement de la ville sur la scène internationale. Cette année, les primes ont été augmentées pour attirer les meilleurs coureurs », a déclaré Mohamed Jouahri, directeur général de Casablanca Events & Animation.

Des parcours optimisés

Les nouveaux parcours ont été conçus en collaboration avec divers partenaires pour offrir une expérience de course optimale. Ahmed Tanani, expert des courses sur route, a indiqué que les itinéraires ont été soigneusement choisis pour passer par des rues emblématiques de la ville. L’objectif est de proposer un cadre à la fois sportif et touristique, tout en garantissant la sécurité des participants.

Le Village du Marathon sera installé à la Place Rachidi du 18 au 26 octobre. Les participants pourront s’y inscrire aux différentes épreuves ou retirer leurs dossards. Ce village comprendra également un espace d’exposition pour les partenaires, des zones dédiées au bien-être, ainsi que des animations et activités parallèles. Pour plus de commodité, d’autres points d’inscription seront également disponibles.

L’événement est organisé par Casablanca Events & Animation, sous l’égide de la Wilaya de la région de Casablanca-Settat et de la commune de Casablanca. Il bénéficie du soutien de la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme, de la région de Casablanca-Settat, de l’Académie régionale d’éducation et de formation de Casablanca-Settat, et de l’Université Hassan II de Casablanca.

Avec cette 15ème édition, les organisateurs entendent faire du Marathon international de Casablanca un rendez-vous incontournable pour les amateurs de course à pied, tout en contribuant à la promotion d’un mode de vie actif dans la région.

Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 26 octobre, et les organisateurs espèrent atteindre, voire dépasser, le cap des 10.000 participants.

Partagez cet article :