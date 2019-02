PARTAGER Management: La CDG se dote d’une nouvelle branche Investissement

La Caisse de Dépôt et de Gestion annonce la création d’une «Branche Investissement», nouvelle structure organisationnelle entrant dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2022.Pour rappel, la stratégie 2022 du Groupe CDG privilégie les modes d’intervention en tant qu’«Expert», «Co-Financeur» et «Investisseur» par rapport au mode «Opérateur» adopté pendant longtemps par le Groupe. Ces nouveaux modes permettent à la CDG de mieux répondre aux enjeux économiques du Royaume – notamment ceux liés à l’évolution de son modèle de développement, à la régionalisation avancée, à la transition énergétique et au développement durable- tout en lui permettant de consolider son modèle économique, d’accroître significativement ses capacités d’intervention et de mieux gérer ses risques. La création de la Branche Investissement a pour but de permettre au Groupe CDG de développer son positionnement «Investisseur» tel que défini dans le cadre de son plan stratégique 2022, dans les meilleures conditions de moyens, de cohérence et de lisibilité. La Branche Investissement est portée par la holding «CDG Invest», et comprend dans son périmètre les filiales suivantes : Fipar-Holding, Acacia Participations, CDG Capital Private Equity et CDG Capital Infrastructures. Il est à rappeler que les structures organisationnelles dites «Branche» sont créées dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle architecture de pilotage du Groupe CDG. Les Branches constituent une structure managériale par métier. Elles pilotent des filiales opérant dans le même secteur d’activité. C’est dans cette logique que deux Branches avaient vu le jour en octobre 2017, à savoir la Branche Développement Territorial, portée par CDG Développement et la Branche Tourisme, portée par Madaëf.