La MAMDA renforce son soutien au secteur avicole

Représentée par son Président du Directoire, M. Hicham Belmrah, la Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurances (MAMDA) et la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole (FISA) représentée par son Président, M. Mohammed Youssef Alaoui, ont signé ce mercredi une convention d’assurances portant sur le déploiement de produits d’assurance dédiés à la filière avicole. Dans le cadre de cette convention, la MAMDA lance pour la 1ère fois au Maroc et pour tous les aviculteurs un produit d’assurance volailles offrant la garantie du paiement d’une indemnité complémentaire à celle prévue par les arrêtés en vigueur et couvrant l’une des maladies réputées légalement contagieuses (Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), Maladie de Newcastle (NC), Salmonelle Pulorrum Galinarum (SPG)).

Toujours au titre de cette convention, MAMDA mettra également à la disposition de l’ensemble des adhérents et de leurs collaborateurs une panoplie de produits d’assurance adaptés à leurs activités et à taux préférentiels. Sont notamment bénéficiaires de cette convention, la FISA et les organisations professionnelles de la filière avicole et leurs adhérents : Association des Fabricants d’Aliments Composés – AFAC ; Association Nationale des Accouveurs Marocains – ANAM ; Association Nationale des Producteurs des Viandes de Volailles – APV ; Association Nationale des Producteurs d’Œufs de consommation – ANPO ; Association Nationale des Abattoirs Industriels Avicoles – ANAVI.

MAMDA inscrit ce dispositif dans le cadre de ses efforts en vue de l’amélioration du taux de pénétration de l’assurance au sein de la filière avicole et de la protection des opérateurs et de leurs activités, déclare-t-on auprès de la mutuelle. Ainsi, l’Assurances Volailles nouvellement conçue par MAMDA entre dans le cadre d’une formule basique incluant une Multirisque Automobile, les Accidents du Travail et Maladies Professionnelles, la Responsabilité Civile Exploitation ainsi que l’Incendie-Explosions ou Multirisque industrielle. Ce pack peut être enrichi par des couvertures complémentaires telles que l’Individuelle Accident, la Maladie (ATTAAMINE ATTADOUDI), la Retraite, Décès et Invalidité et le Transport de Marchandises. MAMDA propose également aux aviculteurs – aussi bien membres de la FISA que des organisations professionnelles affiliées, une assurance maladie comprenant une série de prestations déclinées notamment sous forme d’une formule basique et d’une formule enrichie.

Enfin, en coordination avec la FISA, MAMDA mènera des campagnes de sensibilisation auprès des bénéficiaires de cette convention, afin de les sensibiliser quant à la portée de ces produits d’assurance et de leur impact sur l’activité quotidienne des opérateurs de la filière.