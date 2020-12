Trois semaines se sont écoulées depuis l’intervention salvatrice des FAR à Guerguerat et aujourd’hui tout est rentré dans un cours normal, la sécurité et l’ordre sont assurés et le trafic routier a repris, au grand bonheur des transporteurs et de leurs clients subsahariens, mauritaniens, sénégalais, ivoiriens, etc.

On serait donc tenté d’écrire, « circulez, il n’y a rien à voir », car l’abcès que constituait la présence de quelques dizaines de provocateurs séparatistes a été vidé de la plus belle des manières, sans effusion de sang, les mercenaires ayant pris la fuite dès l’arrivée de nos forces armées.

C’est d’ailleurs ce qu’a pu constater un groupe de confrères de la presse nationale qui a été « transporté » sur les lieux quelques jours à peine avant l’opération, des privilégiés choisis selon des critères que seuls les organisateurs connaissent, mais qui sont particulièrement opaques…

On notera également que ce privilège leur a été octroyé avant même la visite des représentants des partis politiques nationaux sur ces mêmes lieux, ce qui signifie qu’une partie de la presse jouit d’une meilleure considération que les partis politiques de la part de ces organisateurs !

Quoi qu’il en soit, il convient désormais d’en venir à l’essentiel et d’analyser les tenants et aboutissants de « l’affaire de Guerguerat ».

Le Maroc a été dans son plein droit en rétablissant le passage de ce point-clé stratégique entre le Royaume et l’Afrique subsaharienne, préservant à la fois ses propres intérêts nationaux et un principe intangible, celui de la libre circulation des biens et des personnes, qui imprègne fortement les relations internationales et leurs institutions dédiées, (ONU, OMC, etc.).

Ceci explique pourquoi aucun des membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU n’a condamné la « libération » de Guerguerat, ni ceux des États de notre voisinage et historiquement impliqués comme l’Espagne.

En un mot comme en mille, parmi la communauté des États, il y a eu une très forte majorité qui a approuvé tacitement ce « nettoyage », d’autres l’ont fait explicitement, comme de nombreux États d’Afrique subsaharienne ou du Golfe, tandis qu’un quarteron d’alliés de l’Algérie, elle-même relativement modérée dans sa réaction, ont choisi d’appuyer le polisario.

En termes diplomatiques donc, la victoire du Maroc est incontestable, franche et claire, et confirme la sagesse et la justesse de cette réaction salutaire face aux provocations insensées des séparatistes.

Aujourd’hui cependant, selon les dires et communiqués des dirigeants de ce ramassis de mercenaires, le cessez-le-feu de 1991 a cessé d’exister et ils font état d’attaques, essentiellement des bombardements contre les fortifications érigées dans nos provinces du Sud.

Mais il s’agit véritablement d’une « drôle de guerre », qui ne connaît aucun bilan sur les pertes infligées à nos forces armées, aucun reportage et aucun journaliste « embedded » à ce jour à bord des Toyota et autres Land Rover des milices séparatistes pour montrer à la face du monde la réalité de leurs opérations !

Ni preuves, ni images, ce qui signifie qu’il s’agit plutôt d’une vaste supercherie, les seuls actes de violences enregistrés ont été les agressions physiques commises à l’encontre de manifestants marocains, surtout des femmes et des enfants, lors d’une manifestation qui a eu lieu Place de la République en fin de semaine dernière à Paris !

À l’opposé, la position du Maroc est strictement respectueuse du Droit et des accords conclus.

Les plus hautes autorités ont réaffirmé, urbi et orbi, y compris au Secrétaire général de l’ONU, lors d’un entretien téléphonique avec SM le Roi, que notre pays demeurait pleinement attaché au respect du cessez-le-feu et jusqu’à présent, la Minurso n’a pas communiqué sur d’éventuelle violations des accords de 1991 par la partie marocaine, tandis que l’Union Africaine se bornait à appeler au respect du cessez-le-feu.

C’est donc par le biais des réseaux sociaux essentiellement et des organes de la presse algérienne, totalement impliquée dans la fabrication des fake news sur la situation dans nos provinces du Sud, que s’exprime l’affrontement et non par des combats armés d’ampleur suffisante pour justifier d’un réel état de belligérance.

Le polisario, dépassé par les succès diplomatiques conséquents remportés par le Maroc sur les scènes africaine et arabe avec la flopée d’installations de représentations consulaires à Laâyoune ou Dakhla d’États subsahariens, des États du Golfe et de la Jordanie, mais aussi avec le contenu du dernier texte voté par le Conseil de Sécurité de l’ONU sur le renouvellement du mandat annuel de la Minurso, a délibérément choisi la fuite en avant.

Les provocations séparatistes à Guerguerat, entamées à la mi-octobre, soit quelques dizaines de jours avant ce vote onusien, n’avaient d’autres objectifs que de faire bouger les lignes, mais ce calcul s’est avéré totalement illusoire car notre pays n’est pas tombé dans le piège concocté à Alger et mis en œuvre à partir de Tindouf.

In fine, la victoire du Maroc, à ce stade, est totale et c’est un knock-out indiscutable qui a été infligé, dès le premier round, aux séparatistes, réduits à hurler comme des chacals impuissants dans le désert !

Fahd YATA