PARTAGER Madmoun annonce l’ouverture de comptes de paiement mobile à distance

Maymouna Services Financiers se mobilise pour permettre à ses clients d’ouvrir des comptes de paiement mobile, avec un plafond de 5000 DH et sans sortir de chez eux. Il est à noter que cette opération nécessitait auparavant une présence physique dans une agence du partenaire de Maymouna, la Fondation Arrawaj.

« Parce que la santé de nos clients est une priorité pour notre établissement de paiement, nous avons fait évoluer notre solution Madmoun, pour permettre à tous nos clients d’avoir un compte de paiement avec un plafond plus important pour pouvoir faire des opérations à distance comme le paiement de factures d’électricité et d’eau, de téléphone avec les trois opérateurs Inwi, Orange, Maroc Télécom, de recharger leur compte et celui d’un autre bénéficiaire ou encore d’envoyer et de recevoir de l’argent, tout en restant à la maison. » explique le management.

Pour ce faire, le client devra télécharger l’application « Madmoun », disponible sur Google Play Store et App Store, et procéder à la pré-souscription de l’ouverture de son compte « Madmoun Imtiyaz », plafonné à 5 000 dirhams, renseigner ses coordonnées et scanner sa carte d’identité nationale en recto/verso, affirme le management.

La souscription sera complétée par l’agence MSF avec la constitution du dossier correspondant, sans que le client ai besoin de se déplacer en agence.

Afin d’assister ses clients dans toutes leurs démarches, Maymouna Services Financiers a mis en place un service WhatsApp à contacter sur le numéro 06 50 80 80 80.

Le centre de service à la clientèle de Maymouna Services Financiers reste également joignable sur le numéro 080 2000 800 avec des horaires exceptionnellement adaptés.

Il est à rappeler que Maymouna Services Financiers a dernièrement mis en ligne un nouveau service au niveau de son application mobile pour permettre à ses clients de contribuer au Fonds de lutte contre la pandémie du COVID19.

LNT