M. NAJM EDDINE Rédouane, Président du Directoire d’ABB : Citoyenne, innovante et accessible sur l’ensemble du territoire, Al Barid Bank est plus qu’une banque

Al Barid Bank, ABB, est la filiale bancaire de Barid Al Maghrib, qui compte dix années d’existence. Banque universelle, elle est dédiée à tous les citoyens qui connaissent la qualité et la valeur des services de « L’bosta », qui est déjà centenaire.

ABB est une banque moderne, réactive et dynamique, pleinement impliquée dans le digital, et couvre l’ensemble du territoire, avec une vocation sociale particulièrement forte.

Tels sont quelques-uns des constats qui ressortent de l’entretien que le Président du directoire, M. Najm Eddine Rédouane a bien voulu accorder à La Nouvelle Tribune et à www.lnt.ma.

La Nouvelle Tribune :

Al Barid Bank, ABB, qui fête cette année le dixième anniversaire de sa création, compte 7,2 millions de clients, plus de 4000 collaborateurs, un réseau de 2000 agences, 920 GAB, plus de 3,8 millions de porteurs de cartes bancaires et 57 milliards d’encours dépôts clientèle. En outre, ABB est entrée de plain-pied dans le digital avec Barid Bank Mobile, dédié à plus d’un million d’utilisateurs. Quelles ont été les politiques ayant abouti à un tel résultat ?

M. Najm Eddine Rédouane :

Aujourd’hui, la banque fête sa première décennie au service de tous les Marocains, 10 ans d’activités marqués par de grandes réalisations, ayant permis l’émergence d’une banque Accessible, Innovante, Inclusive et Citoyenne : nous sommes PLUS QU’UNE BANQUE.

Avec une identité et un ADN bien particuliers : celui d’une banque citoyenne et accessible, qui couvre l’ensemble du territoire national, et qui cible toutes les couches sociales de la population avec une large gamme de produits et services adaptés et au juste prix, Al Barid Bank contribue ainsi, activement à la bancarisation et l’inclusion financière des citoyens.

En 10 ans, Al Barid Bank s’est renouvelé pour accompagner tous les Marocains à travers une extraordinaire aventure humaine et professionnelle ayant permis l’émergence d’une banque jeune, dynamique et omni-canal.

Consciente dès les premières années de sa création, du rôle du digital en tant que moteur d’accélération de l’inclusion financière et d’amélioration des services rendus à sa clientèle, Al Barid Bank a été l’une des premières banques du pays à enclencher une véritable transformation digitale.

La stratégie digitale d’Al Barid Bank est en effet, basée sur une démarche omni-canal qui offre aux clients une expérience fluide et une meilleure qualité de service matérialisée principalement par l’instantanéité et la disponibilité à tout moment.

La banque a d’ailleurs été la première à assurer des services en temps réel à ses clients sur les différents canaux d’interaction (agence, GAB et M-banking).

En 2014, Al Barid Bank a été la première banque à mettre sur la place une offre digitale centrée sur le mobile.

Aujourd’hui, AL Barid Bank est le leader de la banque digitale au Maroc. En effet, Barid Bank Mobile (BBM), la solution de mobile banking de la banque, connaît aujourd’hui un véritable succès avec plus de 1.4 millions de clients utilisateurs.

En effet, la solution a permis à la banque de se positionner aujourd’hui, comme le Leader confirmé, en nombre de transaction pour les paiements via mobile.

A fin septembre 2020, 25% du total des transactions réalisées par les clients d’Al Barid Bank sont passés ainsi par le canal mobile contre seulement 2% en 2016.

Cette performance s’explique par les actions d’améliorations et les investissements continus de la banque sur ce canal afin d’enrichir les services et de fluidifier le parcours client, ce qui offre une expérience client simple, optimisée et ergonomique.

La clé de cette réussite réside aussi dans une offre pensée de « bout en bout », qui se veut cohérente et qui réinvente le parcours client.

D’ailleurs, une toute nouvelle version vient ainsi d’être déployée avec de nouveaux services, une meilleure ergonomie, avec, à la clé, une carte monétique internationale totalement dématérialisée.

Enfin, tout ceci n’est qu’un début car la banque voit encore plus loin et passe à la vitesse supérieure.

A l’ère du « phygital », nos chantiers en cours sur l’omni-canal vont permettre bientôt à nos clients de démarrer une opération sur un canal et la conclure sur un autre, y compris en agence.

Filiale à 100% de « Lbosta », chère aux citoyens depuis plus de cent ans, ABB a une vocation sociale évidente, notamment en termes d’implantation spatiale et de couverture territoriale. Quels sont les axes de cette démarche ?

Créée le 8 juin 2010, Al Barid Bank a su capitaliser sur le savoir-faire historique du Groupe Barid Al Maghrib, qui contribue au développement du Maroc depuis plus de 100 ans.

Héritière des services financiers postaux centenaires, AL Barid Bank a vécu 10 ans d’engagement auprès des Marocains, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, contribuant ainsi au développement social et économique du Maroc et mettant l’intérêt du citoyen au-dessus de tout.

En effet, la banque est présente dans toutes les villes et localités du pays, ses agences et GAB couvrent tout le territoire marocain, même dans les zones les plus éloignées.

Les deux tiers des agences de la banque sont situés en milieu rural. Ce qui permet de faciliter l’accès aux services financiers à tous les Marocains.

De part ce statut de banque citoyenne, Al Barid Bank est partie prenante dans plusieurs programmes sociaux lancés par l’État pour soutenir différentes franges de la population.

On peut citer à titre d’exemple le programme Tayssir sous l’égide du Ministère de l’Éducation nationale, qui consiste à apporter une contribution financière à des familles dans le besoin, dans le but de lutter contre l’abandon scolaire.

La banque participe à ce programme depuis son lancement et a pu rendre ce service accessible à tous les citoyens du Royaume, y compris ceux vivant dans les zones les plus reculées.

Al Barid Bank prend en charge également, le programme MINHATY qui s’adresse aux étudiants boursiers du Royaume. Il consiste à mettre à leur disposition une carte bancaire, 100% gratuite, pour percevoir leurs bourses d’étude.

Fruit d’un accord conclu en 2011 entre Al Barid Bank et le Ministère de l’Enseignement supérieur, ce programme vise à faciliter la vie aux étudiants boursiers. Depuis le lancement de ce partenariat plus de 660 000 cartes ont été offertes gracieusement aux jeunes étudiants boursiers.

La dernière actualité en date,, relative à la crise du Covid-19, a permis à la banque d’être un acteur majeur de l’effort national de soutien des populations vulnérables au moment de la crise et du confinement, qui s’est matérialisé par la distribution d’aides directes aux populations défavorisées, partout où elles se trouvaient grâce à son large réseau physique, son réseau de GAB et sa flotte d’agences mobiles.

Plusieurs produits sont particulièrement destinés aux couches populaires, favorisant l’accessibilité et la proximité. Pouvez-vous les décliner ?

En 10 ans d’activité, Al Barid Bank a étoffé son offre pour être au plus près de ses clients, même dans les zones les plus reculées, avec des produits et services utiles et au juste prix. Ces produits sont améliorés et adaptés en continu, aux besoins de ses clients.

Cela a commencé par le lancement des offres crédit immobilier et à la consommation pour tous en 2011.

En 2014, Al Barid Bank est devenu la première banque à mettre en place une solution de mobile banking. Cette solution a permis à la banque de se positionner aujourd’hui, comme le leader confirmé du paiement via mobile.

L’application mobile concentre également, près de 25% de l’ensemble des transactions opérées via les différents canaux de la banque, ce qui contribue à la réduction des disparités en termes d’accès et de pénétration des services financiers aux populations enclavées.

La bancarisation n’est pas du reste avec le lancement de plusieurs packages de bancarisation adaptés aux différentes catégories socioprofessionnelles tels que le Pack Assassi pour la primo bancarisation, … la banque a également développé plusieurs cartes bancaires à des prix accessibles et bien pensés facilitant le quotidien de tous les Marocains quels que soient leurs besoins., comme la carte Maachi pour permettre aux retraités de recevoir leurs pensions, la carte CNSS pour la réception des allocations ou la carte Minhaty pour les étudiants boursiers.

Les jeunes sont une cible de choix pour Al Barid Bank qui, dès sa naissance a conçu plusieurs services qui leurs sont dédiés.

« Tawfir Al Ghad » en est un exemple parfait. Cette offre d’épargne est dédiée spécialement aux jeunes de 18 à 25 ans. Loin d’être un simple produit commercial, cette offre est accompagnée d’un grand effort de sensibilisation pour inciter la jeunesse du pays à constituer une épargne formelle.

En outre, Al Barid Bank a accompagné les autoentrepreneurs depuis 2016. En effet, Le réseau de la banque a participé à l’inscription de 165 882 personnes au registre national des autoentrepreneurs.

Cet accompagnement ne s’est pas arrêté à l’étape de la « constitution », puisque la banque a lancé un package « HSSAB Autoentrepreneur », conçu spécialement pour répondre aux besoins de cette population, et à des tarifs très avantageux. Ce pack a été depuis souscrit par plus de 27 393 autoentrepreneurs.

Enfin, en 2019, Al Barid Bank a lancé la première offre de micro-assurance inclusive, en partenariat avec Wafassurance, appelée « Taamine Iktissadi ».

Ce lancement s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de l’inclusion financière lancée par le Ministère de l’Économie et des Finances et Bank Al-Maghrib, dont l’assurance constitue un de ses leviers.

Outre ce développement commercial, Barid Cash, la filiale d’Al Barid Bank créée en 2014, se positionne aujourd’hui en tant qu’établissement de paiement de renom en fournissant des solutions de paiement de proximité, simples et pratiques, à travers ses 700 agences et ses horaires d’ouverture étendus.

De plus, avec le lancement de son application « Barid Pay » la filiale a pris un important tournant digital garantissant ainsi un accès illimité aux services offerts à nos concitoyens en s’engageant à l’instar de sa maison mère à favoriser l’inclusion financière de nos concitoyens.

ABB s’intéresse également au micro-crédit, pour quels résultats ?

Actuellement, Al Barid Bank ne commercialise aucune offre de microcrédit. Par contre, depuis 2011 des offres de crédit Immobilier et de crédit à la consommation ont été lancées afin de répondre aux besoins de clients qui n’avaient pas accès aux solutions de financement.

Ce sont des offres étudiées avec des caractéristiques et conditions en adéquation avec les besoins et attentes des différentes cibles de clientèle d’Al Barid Bank. Que ce soient des salariés du secteur privé ou public, des artisans, des commerçants, ou des clients à revenus irréguliers, ils peuvent tous avoir accès aux solutions de financement de la banque.

Les conditions des différentes formules de crédit de la banque sont compétitives, avec des taux d’intérêt adaptés à chaque cible de clientèle, des frais de dossier parmi les plus bas du marché et des frais de tenue de compte très accessibles.

Grâce à ces offres de crédit, la banque a pu fidéliser ses clients et leurs a permis d’avancer dans leurs projets de vie.

Al Barid Bank a pleinement pris sa part de banque citoyenne dans la mobilisation contre les effets sociaux de la pandémie de la Covid-19. Quelles ont été les principales actions entreprises et mesures activées dans cette situation qui interpelle tous les citoyens ? Et quelle évaluation de cette politique ?

Dans le cadre de son engagement citoyen prononcé auprès de tous les marocains, Al Barid Bank et sa filiale Barid Cash ont fortement contribué, dès le début, à l’effort national de soutien des populations vulnérables avec la mise en place d’un dispositif spécifique pour accompagner le déploiement et la distribution des aides décidées par le Fond Spécial pour la gestion du COVID-19.

Grâce à la mobilisation de ses collaborateurs à travers tout le Royaume, Al Barid Bank a procédé à la distribution des aides, y compris dans les zones les plus reculées du pays.

Pour réussir cette opération, Al Barid Bank a apporté l’appui technique, matériel et humain nécessaire à l’opérationnalisation du dispositif d’aides financières aux ménages impactés.

Le Groupe a mobilisé ainsi, l’ensemble de son réseau d’agences physiques et agences mobiles ainsi que l’ensemble de ses guichets automatiques pour faciliter les opérations de retrait d’argent sans carte. La banque a aussi adopté une série de mesures qui touchent à la fois à l’hygiène et aux gestes barrières afin d’assurer la sécurité de ses clients ainsi que de ses collaborateurs.

En parallèle, dans toutes les agences, un parcours client a été mis en place avec renforcement des effectifs d’accueil permettant ainsi une meilleure organisation des flux de façon à respecter la distanciation de rigueur.

Entretien réalisé par Afifa Dassouli