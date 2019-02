PARTAGER M Avenue, nouvelle destination de la ville ocre

Lancé en 2016, le projet M Avenue est en cours de finalisation pour une ouverture très prochaine. M Avenue se veut le nouveau cœur vibrant de Marrakech. Longue de 500 m et reliant le Four Seasons Hotel et les jardins de la Ménara au Palais des Congrès et à l’Avenue Mohamed VI, c’est la première avenue privée ouverte au public.

Avec un investissement qui avoisine le milliard de dirhams, le projet est porté par la société de développement immobilier Downtown Hotel Corporation (DHC) avec à sa tête Nabil Slitine.

Après avoir passé près de 20 ans aux Etats-Unis, Nabil Slitine rentre au Maroc en 2006. Il participe au développement et la réalisation de l’hôtel Four Seasons Marrakech. En 2012, il créé la société DHC avec pour ambition d’apporter quelque chose de nouveau à la ville ocre.

«En créant la société, je me suis dit : est-ce qu’on ne peut pas réfléchir à autre chose pour Marrakech, à part des hôtels et des résidences ? Pour moi, il manquait quelque chose à cette ville, d’où l’idée de la M avenue, un concept nouveau, avec plusieurs composantes », déclare-t-il.

Construit sur un terrain de 5 hectares, le projet devrait créer 1000 emplois directs et indirects. Il contient plus de 120 magasins totalisant 18 000 m2 de surface commerciale.

Le projet comprend également des résidences privées, Four Seasons Private Residences Marrakech, avec service d’hôtel de luxe au quotidien et un large éventail d’installations exclusives, telles que des salles de fitness, de fête, de projection, deux piscines, un club pour enfants, un centre d’affaires et un service de conciergerie.

Le M Avenue contiendra également une école de management (M Business School), un centre culturel interactif de 3000 m2 et un auditorium de 350 places (M Beb), de même que l’hôtel Pestana CR7 Marrakech avec 174 clés, une clinique (M Clinic, un centre de soins esthétiques médicalisés géré par des praticiens et spécialistes internationalement)…

L’ouverture du projet au public est prévue pour début 2020.

Commercialisation des locaux

Lors d’un voyage de presse tenu les 9 et 10 février, les promoteurs et responsables du projet ont annoncé le lancement de la commercialisation des locaux commerciaux à partir du 15 Mars 2019.

La gestion de l’ensemble des commerces a été confiée à AMS – Aswaq Management & Services Africa, partenaire de M Avenue. L’objectif principal étant d’amplifier le dynamisme et l’attractivité globale de la ville tout en préservant les équilibres commerciaux du territoire marrakchi.

«Nous avons aujourd’hui recensé l’intérêt de plusieurs enseignes aussi bien des franchises internationales implantées au Maroc que d’autres qui ne sont pas encore au Maroc, mais qui ont été séduits par le projet et qui envisagent une première implantation au Royaume à travers le M Avenue», explique Selma Belkhayat, directrice générale d’AMS.

La stratégie commerciale consiste à définir un plan de merchandising et un zoning cohérent de manière à permettre un parcours client fluide et une expérience agréable pour les différents types de visiteurs. Les unités commerciales sont ainsi proposées à la location.

«Nous avons étudié le parcours client au milieu de l’avenue de manière précise de façon à harmoniser les différentes catégories de visiteurs et différentes occasions de consommation… Dans ce cadre, nous prenons en compte les différentes manifestations d’intérêt des enseignes pour leur proposer des emplacements adéquats en fonction des concepts qu’ils veulent développer», souligne Mme Belkhayat.

L’équipe AMS prend d’ores et déjà les réservations et reviendra vers les prospects à partir du 15 mars 2019 pour leur faire part des unités qui leur sont proposées.

Le M Plaza sera le carré VIP de M Avenue et devrait accueillir des enseignes internationales de luxe ayant choisi M Avenue pour le prestige de l’adresse et l’excellence de l’architecture.

Cette nouvelle destination au coeur de la ville ocre prévoit d’accueillir plus de 6 millions de visiteurs dès la première année.

A. Loudni