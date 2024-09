La famille et l’école jouent un rôle clé pour prévenir les jeunes des incitations malveillantes à l’immigration irrégulière, souvent véhiculées sur les réseaux sociaux, ont déclaré jeudi des experts en droit et migration. Ils soulignent que ces plateformes diffusent des récits trompeurs, attirant des jeunes en quête de solutions rapides.

Sarah Boukri, experte en migration, estime que la famille est essentielle pour sensibiliser les jeunes aux dangers de l’immigration clandestine. Un dialogue ouvert sur les risques et des alternatives locales viables permettent de protéger les jeunes contre ces influences négatives. Elle précise cependant que la famille ne peut pas tout faire seule, notamment face aux mineurs, et que l’école doit également intervenir.

L’école, selon Boukri, est un lieu idéal pour enseigner les dangers de l’immigration illégale. Des modules sur la migration et les réseaux sociaux, ainsi que des témoignages d’anciens migrants, pourraient être intégrés aux programmes scolaires. Elle souligne aussi l’importance d’encourager l’entrepreneuriat pour offrir des opportunités aux jeunes dans leur pays.

Boukri note que l’État marocain a mis en place plusieurs initiatives, comme la Stratégie nationale pour l’emploi des jeunes et des programmes de soutien à l’innovation. Toutefois, elle relève une déconnexion entre ces initiatives et une partie de la jeunesse, et plaide pour des campagnes de sensibilisation plus ciblées et inclusives.

Hind Tak-Tak, professeur à la Faculté de Casablanca, souligne que les réseaux sociaux deviennent des outils d’endoctrinement pour les jeunes, particulièrement ceux des milieux défavorisés. Elle appelle à transformer ces plateformes en outils de sensibilisation, adaptés aux jeunes, et insiste sur le rôle de l’école dans la création d’espaces d’épanouissement culturel et sportif.

Tak-Tak rappelle également les réformes engagées dans le cadre du Nouveau modèle de développement pour améliorer l’éducation et lutter contre l’oisiveté. Elle conclut en plaidant pour des initiatives visant à lutter contre le décrochage scolaire et à promouvoir l’épanouissement des jeunes.

Ces experts estiment que la lutte contre l’immigration irrégulière exige un effort collectif impliquant la famille, l’école et l’ensemble de la société.

