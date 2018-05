PARTAGER Lutte contre les incendies de forêts, le Maroc premier en Méditerranée

Le Maroc est en tête des pays du bassin méditerranéen en termes d’efficacité des procédures de lutte contre les feux de forêts, a affirmé, jeudi à Tanger, le Haut-Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, Abdeladim Lhafi.

S’exprimant lors de la réunion du Comité directeur chargé de la prévention et de la lutte contre les incendies des forêts, M. Lhafi a indiqué que 433 incendies ont été enregistrés durant l’année dernière touchant une superficie totale de 2.414 ha, soit 0,04% de la surface forestière du pays, précisant que « ce bilan positif » est le fruit d’une coopération et d’une coordination étroites entre l’ensemble des intervenants.

Selon les données présentées à cette occasion, le Maroc a enregistré, en 2017, le taux le plus faible de surface incendiée par rapport aux pays du bassin méditerranéen qui ont perdu 700.000 ha de forêts. Les superficies forestières endommagées par les incendies au Portugal, en Espagne, en Algérie et en France, sont respectivement de l’ordre de 215.000 ha, 106.000 ha, 54.000 ha et 11.000 ha.

Dans le même ordre d’idées, M. Lhafi a mis en avant d’autres indicateurs témoignant de l’efficacité des interventions, expliquant que chaque incendie touche une moyenne de 5,5 ha de forêts à travers le Royaume, alors que ce taux s’élève à 16 ha au niveau des pays de la Méditerranée.

« Si le nombre de feux a augmenté de 10%, la superficie incendiée a diminué de 25% durant l’année 2017 et de 50% durant les cinq dernières années », a-t-il fait remarquer, saluant l’intervention efficace de l’ensemble des intervenants (la Protection Civile, les Forces Royales Air, la Gendarmerie Royale, les Forces Armées Royales et les Forces Auxiliaires), surtout sur le plan de la rapidité d’intervention.

Le Haut-commissaire a également souligné que le Maroc a accumulé une grande expérience en matière de lutte contre les incendies, de même qu’il en a fait bénéficier à certains pays voisins touchés par les feux de forêts, notant que l’expérience marocaine se base sur des acquis solides et une bonne gouvernance.

D’autre part, il a affirmé que cette réunion est l’occasion de se pencher sur le plan d’action de l’année 2018, avec son premier volet relatif aux mesures préventives et proactives, en abordant l’importance de la construction des pistes forestières pour faciliter la mobilité au sein des forêts, la mise en place de postes vigies et l’aménagement de points d’eau pour maitriser les départs de feux, en plus de la mise en place du système informatique et le lancement de facteurs de risques pour mesurer le risque quotidien menaçant chaque forêt.

Et d’ajouter que le deuxième volet du plan d’action traitera de la coordination entre les acteurs concernés, en examinant le contrôle et l’intervention des différents dispositifs (aérien et terrestre), afin de réduire les délais d’intervention pour atteindre une meilleure efficacité et efficience.

LNT avec Map