L’Unesco et la société civile maghrébine engagent la jeunesse contre le Covid-19

Le Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, vient de lancer, en partenariat avec l’Association Initiatives Citoyennes au Maroc, SIDRA en Algérie, et Nefzawa en Tunisie, et en collaboration avec Radio Monte Carlo Doualiya, l’initiative « La Jeunesse du Maghreb en Action pour relever les défis liés au COVID-19».

Il s’agit d’une campagne de consultation qui permettra de recueillir la vision et les actions de la jeunesse maghrébine à l’échelle des pays puis de la région, pour relever les défis liés à la crise COVID-19.

« Les jeunes femmes et hommes sont des acteurs incontournables dans le processus de réflexion pour faire face à la crise, et développer les mécanismes fondamentaux post-crise. Ils ont la créativité, le potentiel et la capacité nécessaires pour améliorer les sociétés, pour eux-mêmes, et pour le reste du monde. A cet effet, les trois partenaires de la société civile en partenariat avec le Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, et en collaboration avec Radio Monte Carlo Doualiya, ont mis en place une plateforme régionale, permettant de lancer un échange avec la jeunesse des pays du Maghreb. » explique le bureau de l’UNESCO dans un communiqué.

Ainsi, à travers cette campagne, la jeunesse maghrébine sevrait s’exprimer autour de défis qui sont au cœur de la mission de l’UNESCO, à savoir, l’éducation à distance, la communication en période de crise, la situation des droits de l’homme et de l’égalité des genres, la culture et enfin la science ouverte et humanisée.

Cette campagne devrait permettre également l’appropriation, par les jeunes, des campagnes de sensibilisation lancées par l’UNESCO dans le monde, pour relever les défis et préparer le monde post COVID-19, à l’échelle des pays du Maghreb.

