Le 13ᵉ congrès national de l’Union Marocaine du Travail (UMT) s’est ouvert ce vendredi à Casablanca sous le thème « 70 ans de fidélité à l’identité et aux principes de l’UMT, la lutte continue pour les libertés syndicales, la dignité et la justice sociale ». Les travaux de ce congrès se poursuivront jusqu’au dimanche 23 février.

La séance d’ouverture a réuni des représentants d’organisations politiques, économiques et associatives, ainsi que des délégations syndicales étrangères. L’événement rassemble plus de 1 700 militants de l’UMT, issus de 58 sections locales et régionales, ainsi que de ses organisations parallèles.

Ce congrès constitue une occasion pour dresser le bilan du mandat écoulé et définir les priorités et stratégies pour les années à venir. Le secrétaire général de l’UMT, Miloudi Moukharik, a souligné que cette rencontre coïncide avec le 70ᵉ anniversaire de la création du syndicat, offrant l’opportunité de revenir sur son parcours dans la défense des droits et acquis de la classe ouvrière.

Les participants examineront les rapports général et d’orientation couvrant la période 2019-2025, en tenant compte du contexte politique national et des évolutions économiques internationales. Les travaux porteront également sur la discussion des documents présentés par les commissions thématiques.

L’élection des instances décisionnelles et exécutives pour le prochain mandat figure également à l’ordre du jour. Cette élection concerne notamment la commission administrative nationale, le bureau national et le secrétariat national.

Le congrès se clôturera par la publication d’une déclaration finale, résumant les débats et annonçant le plan d’action de la centrale syndicale pour les quatre années à venir.

LNT

