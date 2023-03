L’Université Mohammed V de Rabat (UM5) organise la 2ème édition du Championnat de Ramadan en sports collectifs, et ce, du 27 mars au 20 avril 2023 à Rabat.

Initié sous le thème : « Sport : Véritable allié de la santé », ce championnat porte sur les disciplines de Futsal, Basket-ball, Hand-ball et Volley-ball.

Cet évènement sportif intervient dans le cadre des activités sportives de l’Université Mohammed V de Rabat programmées pour l’année universitaire 2022-2023, ainsi que la mise en œuvre de la politique de proximité visant à vulgariser la pratique sportive, notamment en matière de sports collectifs.

Cette manifestation a pour objectifs de promouvoir le sport à l’UM5, de renforcer le sentiment d’appartenance et l’esprit de compétition à l’échelle de l’université.

Ce Championnat se tiendra dans trois établissements relevant de l’UM5 notamment, la Faculté de Médecine et de Pharmacie, la Faculté de Médecine Dentaire et l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes.

LNT avec CDP

Partagez cet article :