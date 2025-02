Dans le cadre de son programme mondial « L’Oréal Pour le Futur », L’Oréal Maroc a obtenu la certification LEED Platinum pour son siège à Casablanca. Cette reconnaissance, qui s’ajoute à la certification HQE Gold déjà attribuée au bâtiment, s’inscrit dans une démarche visant à intégrer les principes du développement durable dans ses opérations.

Le programme « L’Oréal Pour le Futur » repose sur trois axes : respecter les limites planétaires, transformer les activités de l’entreprise et engager son écosystème. À l’échelle locale, L’Oréal Maroc a travaillé en collaboration avec Colliers, cabinet de conseil en immobilier commercial, et ALTO EKO, spécialisé en énergie et environnement, pour optimiser l’aménagement du siège selon les critères du référentiel LEED.

Le choix du quartier Casablanca Finance City (CFC) a été motivé par des critères environnementaux, notamment son accessibilité par les transports en commun, contribuant ainsi à la réduction des émissions liées aux déplacements. Le bâtiment est équipé de systèmes de gestion de l’eau, incluant des équipements à faible débit et un système d’irrigation optimisé. L’électricité est entièrement fournie par des énergies renouvelables, en partie grâce à des panneaux solaires installés sur le site. Par ailleurs, des matériaux durables, notamment des moquettes fabriquées à partir de matériaux recyclés et recyclables, ont été utilisés pour l’aménagement intérieur.

Selon Laila Benjelloun, Directrice Générale de L’Oréal Maroc, l’obtention de cette certification est le résultat d’un travail collectif visant à intégrer des solutions durables dans les espaces de travail.

Driss Nokta, PDG de Walili Street, a souligné la conformité du projet aux normes de qualité environnementale appliquées à Casablanca Finance City. Ibtissam Ghazzar, Directrice de Projet chez ALTO EKO, a indiqué que le score obtenu dans le cadre de la certification LEED Platinum figure parmi les plus élevés observés au Maroc pour un projet de cette nature.

De son côté, Kenza Bennani, Directrice Générale de Colliers, a noté la tendance croissante des entreprises à rechercher des espaces de travail respectueux de l’environnement, illustrée par l’engagement de L’Oréal Maroc dans cette démarche.

L’initiative environnementale de L’Oréal Maroc s’étend au-delà de son siège et inclut des mesures liées aux produits, emballages et logistique. L’entreprise a notamment mis en place des solutions permettant aux consommateurs de choisir des produits à impact réduit, comme le tube éco-conçu pour le lait après-soleil Anthelios de La Roche-Posay, fabriqué avec du carton recyclé.

Dans le domaine des emballages, le développement de flacons rechargeables concerne plusieurs gammes de parfums, notamment Libre et Myself d’Yves Saint Laurent, La Vie est Belle de Lancôme et Acqua di Gio de Giorgio Armani Beauty. Cette initiative s’applique également aux soins capillaires et aux soins de la peau, avec des produits des marques Kérastase, Dercos et La Roche-Posay.

En matière de logistique et transport, L’Oréal Maroc a adopté une flotte de véhicules 100 % hybrides depuis 2023 et réduit progressivement son recours au fret aérien depuis 2019.

L’obtention de la certification LEED Platinum marque une étape dans la stratégie de L’Oréal Maroc en matière de développement durable. L’entreprise prévoit de poursuivre cette dynamique en intégrant des solutions environnementales adaptées aux évolutions du marché et aux exigences réglementaires.

