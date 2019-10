PARTAGER L’Orchestre Philharmonique du Maroc lance sa nouvelle tournée

Pour la 4ème année consécutive, l’Orchestre Philharmonique du Maroc inaugurera sa saison musicale par une série de concert sur le thème des « Religions à l’unisson ».

L’association souhaite ainsi participer au dialogue interreligieux à travers une tournée de grande envergure qui prévoit des concerts à Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger.

Le concert d’ouverture, premier concert de l’année, est le plus complet de la saison. Artistiquement très riche, ce concert symphonique permettra de découvrir ou redécouvrir les plus grandes symphonies du répertoire. Un programme musical original proposé par des artistes issus des trois grandes religions monothéistes partageant la même scène, permettra d’illustrer en musique le dialogue entre les trois religions et de prôner une image de tolérance et de paix.

Après le grand succès de l’arrangement de l’Ave Maria de Caccini de l’OPM, joué devant le Roi Mohammed VI et le Pape François en mars dernier, et suite aux nombreuses demandes de spectateurs, l’Orchestre Philharmonique du Maroc proposera cette fois un arrangement de l’Ave Maria de Schubert mêlant des chants en araméen, latin et arabe.

Outre cette oeuvre inédite, l’OPM s’attaquera également à une symphonie de taille, la Symphonie n°5 de Gustav Mahler, encore jamais interprétée au Maroc.

La tournée des Religions à l’unisson sera dirigée par Olivier Holt, conseiller artistique et premier chef invité de l’Orchestre Philharmonique du Maroc.

Dates et Lieux

Casablanca – Eglise Notre Dame

Mardi 8 octobre à 20h30

Mercredi 20 octobre à 20h30

Rabat – Théâtre Mohamed V

Vendredi 11 octobre à 20h30