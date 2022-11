Le Maroc a obtenu, mardi, le prix du « Best Stand Design » au salon World Travel Market (WTM) de Londres, qui se tient du 7 au 9 novembre, grâce à son pavillon qui se distingue par sa lumière, sa conception et sa superficie record de 630m2. Selon le jury indépendant qui a accordé ce prix, le stand de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) s’est particulièrement distingué cette année par la mise en avant du patrimoine marocain, par sa visibilité, sa structure et sa conception, ainsi que par son animation, indique l’Office dans un communiqué. « Ce prix est un nouveau coup de projecteur sur la destination Maroc, qui vient conforter notre stratégie commerciale et promotionnelle sur le marché britannique », a affirmé le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir. Il s’agit d' »un marché auquel nous accordons beaucoup d’importance et pour lequel nous avons de grandes ambitions », a-t-il souligné. Le stand du Maroc, aux couleurs de la nouvelle campagne de l’ONMT « Morocco Kingdom Of Light », est le plus grand stand jamais réalisé par l’Office, relève la même source. Tout en veillant à un agencement harmonieux des différentes zones business, corporate, et expérientiel, le pavillon propose un parcours propice à l’éveil des sens, qui souligne la générosité de la gastronomie marocaine, l’excellence de l’artisanat, la richesse de la culture ou encore la diversité des paysages naturels ainsi que des activités inspirantes mêlant découverte, expérimentation et technologie. Quelque 30 exposants professionnels du tourisme marocains, ainsi que 9 régions y sont présents, en plus d’un espace dédié à la Royal Air Maroc, détaille l’ONMT. Ce nouveau pavillon de l’Office, créé il y a quelques mois et qui est déployé dans tous les salons du tourisme de par le monde, matérialise ainsi la nouvelle stratégie marketing de l’ONMT et veille à présenter une image à la fois forte, authentique et moderne mais aussi élégante et raffinée de la destination.

Ce prix et la consécration qui l’accompagne confortent ainsi tous les efforts de l’ONMT sur le marché britannique qui revêt une extrême importance pour la destination Maroc, souligne par ailleurs l’ONMT notant qu’il s’agit du troisième marché en flux, soit 600.000 arrivées en 2019 et le deuxième en valeurs avec 2,2 millions de nuitées. L’objectif affiché de l’ONMT est, à présent, d’accélérer le rythme de croissance et de doubler les flux vers le Maroc pour dépasser les 1,2 million de touristes d’ici 2027, conclut l’Office.

LNT avec Map

