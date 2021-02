L’Office National des Hydrocarbures et des Mines a tenu son Conseil d’Administration à Rabat le 26 janvier 2021, sous la présidence d’Aziz Rabbah, Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement. Au cours de cette réunion, Mme Amina BENKHADRA, Directeur Général de l’ONHYM a présenté l’activité de l’Office au cours de l’année 2020, l’arrêté des comptes de l’exercice 2019, les comptes consolidés 2018-2019, le projet de budget 2021 et le plan triennal 2021-2023, explique un communiqué de l’office.

Un secteur en crise

Comme la quasi-totalité des secteurs d’activité de par le monde, les hydrocarbures ont été violemment impactés par la crise liée à la pandémie. Selon les chiffres de l’ONHYM, elle a conduit à une chute des cours de 32,7% en 2020, malgré un rebond des prix en fin d’année, et à une baisse des investissements mondiaux en hydrocarbures de 30%. En exploration minière, les investissements mondiaux ont connu une baisse de 11% en 2020.

Ainsi, les résultats financiers de l’Office ont été affectés par la morosité du secteur, due principalement à la baisse des recettes liées à la vente de gaz sous l’effet de la pression sur les prix de vente et à la baisse des recettes des redevances et des dividendes de notre portefeuille minier, liée à la chute des cours des matières premières.

Face à cette situation de crise, l’office a mis en place une cellule de veille et de gestion de crise chargée de la gestion du Plan de Continuité d’activité, pour suivre au quotidien l’activité de l’Office et l’évolution de la situation. Et à l’occasion de la tenue de son CA, elle a présenté un plan triennal qui doit venir consolider les efforts de l’Office face à la conjoncture. L’ONHYM s’engage ainsi à poursuivre les activités de reconnaissance et d’évaluation du sous-sol par ses propres moyens et ceux de ses partenaires à la fois en termes d’hydrocarbures et de mines.

Un plan triennal

L’office compte donc poursuivre les activités de reconnaissance et d’évaluation du sous-sol par ses propres moyens et ceux de ses partenaires aussi bien pour les hydrocarbures que pour les mines. Il compte également développer la levée de fonds pour l’exploration minière afin d’augmenter les investissements. Au niveau des puits disponibles, il va mettre en production ceux du Gharb et Meskala afin d’augmenter la production.

L’office a également lancé plusieurs projets pour optimiser son organisation. En exploration pétrolière, l’ONHYM lance une campagne d’acquisition sismique dans le bassin de Zag (1250Km) et poursuit les travaux sur les bassins onshore (Mesorif, Laayoune, Boujdour, Boudenib, Guercif, Essaouira, Errachidia). Les partenaires de l’office prévoient l’acquisition de 650 km de sismique 2D, 1500km2 de sismique 3D et le forage de 19 puits. En exploration minière, les actions majeures de l’exploration minière au cours de la période 2021-2023 vont s’articuler autour des zones les plus prometteuses pour les métaux précieux, les métaux de base et les roches et minéraux industriels notamment les Provinces du Sud, l’Anti Atlas, le Haut Atlas et l’Oriental. Des projets intégrés de recherche minière par les moyens propres sur le Maroc central et la zone CADETAF ont permis de déceler des cibles de recherche prioritaires qui vont faire aussi l’objet de travaux d’exploration, explique l’ONHYM. En matière de production, les projets correspondent au développement de la production du puits MKL-110 à Meskala et au développement en partenariat des bassins du Gharb et de Tendrara.

SB

Le bilan 2020 de l’ONHYM

L’année 2020 a été caractérisée par le forage de 5 puits, par le partenaire SDX dans le Gharb dont 3 sont positifs. Les investissements, en prévision de clôture seraient de 398,49 millions de DH par les partenaires et de 113,77 millions de DH pour l’ONHYM. L’activité partenariat en hydrocarbures a été marquée en 2020, par la signature de 02 contrats de reconnaissance, 07 avenants aux accords pétroliers, 02 mémorandums d’entente, 01 avenant au mémorandum d’entente. Le portefeuille du partenariat hydrocarbures s’est renforcé avec la signature d’un contrat de reconnaissance avec la société CONOCOPHILLIPS, considérée comme l’un des acteurs majeurs de l’industrie pétrolière internationale.

Pour ce qui est de la recherche minière, les travaux ont porté sur 47 projets situés dans les zones les plus prometteuses du pays. Les travaux propres de l’ONHYM ont concerné 34 projets dont 11 pour les métaux précieux, 9 pour les métaux de base, 7 pour les roches et minéraux industriels, 4 pour la reconnaissance minière et 3 projets spéciaux (géothermie et hydrogène). Les travaux en partenariat, quant à eux, ont intéressé 13 projets dont 3 pour les métaux précieux, 6 pour les métaux de base et 4 pour les roches et minéraux industriels.

Au cours de 2020, les livraisons de gaz naturel ont connu une légère diminution de 1,06 % par rapport à la même période de l’année 2019. Concernant les livraisons du condensât, une augmentation de 89,3% % a été enregistrée. Le chiffre d’affaires généré par la vente des hydrocarbures à fin 2020 s’élève à 143,08 Millions de Dirhams H.T contre 164,2 Millions de Dirhams H.T pour 2019, baisse liée à celles des prix du Fuel n° 2 et du Fuel Spécial sur lesquels les prix du gaz naturel et du condensât sont respectivement indexés. Concernant la redevance du GME perçue par le Gouvernement Marocain pour le transit du gaz naturel aux clients européens, le volume de gaz naturel algérien transité par le GME à fin décembre 2020 a baissé de 25,5% par rapport à l’année 2019 en raison de la concurrence du gaz naturel liquéfié en provenance des USA sur le marché européen.

Partagez cet article :