L’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) ont signé, lundi, un contrat de transport du gaz naturel, qui alimente les centrales à gaz de l’ONEE à travers le Gazoduc Maghreb Europe (GME).

Cet accord formalise la collaboration de longue date entre les deux Offices, qui a conduit à la mise en service commerciale du « Reverse Flow » en juin 2022, dispositif qui permet d’importer du gaz naturel liquéfié (GNL) acheté sur le marché international, déchargé et regazéifié dans les terminaux espagnols, avant d’être transporté vers le Maroc via le gazoduc Maghreb-Europe (GME), indique l’ONHYM dans un communiqué.

A cette occasion la directrice générale de l’ONHYM, Amina Benkhadra, et le directeur général de l’ONEE, Tarik Hamane, « se sont félicités de la coordination permanente de leurs équipes respectives et de la qualité du service accompli par ONHYM, à travers sa filiale OMCo », conclut-on.

LNT avec Map

