L'ONG TIBU Maroc ouvre un nouveau centre à Dakhla

L’ONG « TIBU Maroc », qui œuvre pour la promotion de l’éducation des jeunes, leur inclusion sociale et leur développement humain à travers le Basketball, a inauguré, récemment, un nouveau Centre à Dakhla.

Inauguré en présence du président du Conseil de la région Dakhla Oued Eddahab, El Khattat Yanja, ce centre situé au sein de l’école primaire Laglate, profitera à 120 enfants de cet établissement scolaire, en vue d’assurer leur réussite personnelle et professionnelle à travers un programme axé sur le Basketball, l’apprentissage des langues (français et anglais), l’initiation au leadership et à l’engagement social.

Cette nouvelle structure, qui se veut le fruit d’un partenariat entre l’ONG « TIBU Maroc », le Conseil régional de Dakhla Oued Eddahab, l’Académie provinciale de l’Education et de la Formation (AREF) d’Oued Eddahab, ce Centre ambitionne de faire à travers l’éducation par le sport un véritable levier de développement des capacités des jeunes et assure leur inclusion sociale.

Ces jeunes bénéficieront ainsi d’un programme de trois ans, axé sur le Basketball, l’apprentissage des langues, l’initiation au leadership et à l’engagement social, alors que leurs parents pourront également prendre part à des ateliers axés sur l’éducation positive.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le directeur régional de « TIBU Maroc », Amine Essaid, s’est félicité de l’ouverture de ce centre qui est le 21ème au niveau national, faisant savoir que le travail sur l’éducation physique et sportive des apprenants vise à améliorer leur engagement, leur esprit de leadership et prise d’initiative et accroître leur sentiment d’estime de soi.

Au sein de ce nouveau centre de Dakhla, les enfants bénéficieront d’un programme axé sur le Basketball, le leadership, les langues et le renforcement des capacités, l’objectif étant de renforcer l’aspect moteur et cognitif des jeunes participants et de promouvoir les habiletés de vie chez cette catégorie, a souligné M. Essaid.

Ces jeunes seront encadrés par un staff composé de cinq éducateurs et entraîneurs, qui suivront une formation en amont et continue dans le centre de formation des coachs de TIBU, a-t-il poursuivi.

Fondée en 2011, TIBU-Maroc est une ONG qui utilise la force du sport pour concevoir des solutions sociales et innovantes dans le domaine de l’éducation, l’autonomisation et de l’inclusion socio-économique des jeunes par le sport.

Elle reconnaît que le pouvoir du sport offre une durabilité transformationnelle aux praticiens, enfants, jeunes, femmes et personnes ayant des besoins spécifiques, à savoir une meilleure santé, des communautés soudées, de plus grands accomplissements sportifs et une identité plus forte.

L’ensemble des programmes mis en place par Tibu Maroc ont pour but de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. En proposant un accompagnement pédagogique et personnalise des jeunes, aux côtés de leurs familles et des acteurs de proximité, cette organisation œuvre a la transformation des écoles et des quartiers, et contribue a lutter contre les inégalités de destin et a rétablir l’égalité des chances, notamment vis-a -vis de l’accès a la pratique d’une activité physique régulière, l’emploi et la formation.

LNT avec MAP