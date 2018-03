PARTAGER Londres abrite le forum maroco-britannique pour le commerce et l’investissement

Le forum maroco-britannique sur le commerce et l’investissement se tiendra mardi à Londres avec la participation de ministres et d’hommes d’affaires des deux pays.

Organisé à l’initiative de l’Ambassade du Maroc à Londres avec le concours de l’agence britannique DMA, ce forum se donne l’objectif principal de présenter aux investisseurs Anglais les énormes opportunités d’affaires offertes au Maroc dans plusieurs secteurs comme les énergies renouvelables, le tourisme, l’industrie, l’exploration pétrolières, les services, la finance, les phosphates, l’éducation, la formation professionnelle…

Le programme de ce forum, qui se veut une plateforme de rencontres et de dialogue entre les opérateurs économiques des deux pays, prévoit une séance plénière et des rencontres B-to-B.

Cette rencontre sera également l’occasion de mettre en relief les atouts de l’économie marocaine, sa position géostratégique exceptionnelle, sa proximité d’Europe, la forte présence du secteur privé marocain en Afrique et la stabilité politique et économique du Royaume qui s’érige désormais comme porte d’entrée économique inévitable pour le marché africain.

Les participants doivent aussi examiner les moyens susceptibles de renforcer davantage les échanges commerciaux et le partenariat économique entre les deux pays après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Pour Département britannique du Commerce international, le Maroc est un « marché émergent et stable » ayant réalisé ces dernières années un « progrès remarquable ».

Selon le UK Department of International Trade, l’économie marocaine est « une économie ouverte et libérale » qui jouit de la confiance des investisseurs internationaux et continue à attirer des investissements étrangers importants.

Les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et le Maroc connaissent une évolution soutenue. En 2016, ces échanges ont atteint 2,6 milliards de livres sterling, soit une hausse de 36, 4 pc par rapport à 2015.

D’après les analystes et les opérateurs économiques des deux pays, il s’agit-là d’une grande avancée, mais cela demeure en deçà des potentialités économiques de la Grande-Bretagne et du Maroc qui disposent d’énormes opportunités d’affaires.

Le Royaume-Uni exporte vers le Maroc des produits pétroliers, lubrifiants, voitures de tourisme, des avions, moteurs électriques, médicaments, machines, produits chimiques, matières plastiques, tissus de laine &fibres synthétiques, blé, tabacs, désinfectants, parfumerie, appareils récepteurs de Radio/TV.

Les importations britanniques consistent essentiellement en vêtements, fils & câbles pour électricité, engrais naturels & chimiques, articles de bonneteries, agrumes, poissons en conserve, tomates fraiches, conserves de légumes, composants électroniques, fruits frais & congelés, fleurs, conserves de fruits & confitures, acide phosphorique, articles sanitaires, poissons frais, salés ou fumés.

Actuellement plus de 200 entreprises marocaines exportent leurs produits vers la Grande-Bretagne et près d’une centaine de compagnies britanniques sont déjà présentes au Maroc (GlaxoSmithKline, Shell, British Airways, Unilever, etc.).

Dans le domaine du tourisme, les activités évoluent dans une tendance haussière. En 2017, plus de 600 000 touristes britanniques ont visité le Maroc qui ambitionne d’attirer 1 million de touristes du Royaume-Uni à l’horizon 2020.

Ainsi, l’organisation ce forum vient à point nommé. Il ambitionne de donner une nouvelle impulsion à la coopération économique maroco-britannique et contribuer à la diversification des échanges dans le cadre d’un partenariat « gagnant-gagnant ».

LNT avec Map