London Private Academy (LPA), NCUK, et l’Université de Huddersfield se sont associés pour ouvrir de nouvelles voies vers l’éducation supérieure au Maroc. Cette initiative, annoncée en présence de M. Rob Butler, Député et Envoyé Commercial du Premier Ministre Britannique au Maroc, vise à faciliter l’accès à l’enseignement supérieur britannique tout en renforçant les liens éducatifs entre le Maroc et le Royaume-Uni.

Grâce à cette collaboration novatrice, London Private Academy, un centre d’études accrédité par NCUK, proposera des programmes de première et deuxième années internationales en gestion d’entreprise dans ses campus marocains. Les étudiants inscrits bénéficieront ainsi d’un enseignement de qualité, de ressources académiques de premier plan et d’un environnement d’apprentissage dynamique, le tout au sein du Maroc.

Après avoir terminé avec succès le programme de deuxième année internationale en gestion d’entreprise NCUK, les étudiants pourront poursuivre leurs études à l’Université de Huddersfield au Royaume-Uni, où ils se concentreront sur l’administration des affaires pendant leur troisième année. Cette transition sans heurts garantit une progression académique fluide tout en maintenant des normes éducatives élevées.

Les étudiants auront ainsi l’opportunité d’obtenir un diplôme de licence en affaires dans l’une des huit spécialisations proposées. Le Dr. Samir Benmakhlouf, fondateur de London Private Academy, s’est dit enthousiaste à l’idée de cette collaboration, soulignant son engagement envers l’excellence éducative entre le Royaume-Uni et le Maroc.

Le Prof. Alistair Sambell, Vice-Chancelier (International) de l’Université de Huddersfield, a pour sa part exprimé sa satisfaction quant à ce partenariat, soulignant l’importance de cette initiative pour les étudiants internationaux. Dr. Ruth Brooks, Directrice internationale (École de commerce) de l’Université de Huddersfield, a également salué cette collaboration, mettant en avant les opportunités éducatives qu’elle offre aux étudiants marocains.

De son côté, Stuart Smith, Directeur général de NCUK, a souligné l’impact positif de ce partenariat, mettant en avant le modèle éducatif unique proposé par NCUK et ses nombreux avantages pour les étudiants internationaux. Cette collaboration entre London Private Academy, NCUK, et l’Université de Huddersfield marque ainsi une étape importante dans le domaine de l’éducation internationale, favorisant les échanges culturels et académiques entre les deux pays.

