PARTAGER L’ONCF accorde de nouvelles facilités aux fonctionnaires des Finances

L’Office national des chemins de fer (ONCF) et la Fondation des œuvres sociales du personnel du ministère de l’Économie et des Finances ont signé, lundi à Rabat, une nouvelle convention de partenariat visant à renforcer l’offre des services ferroviaires au profit des adhérents de la Fondation.

En vertu de ce partenariat, signé par le directeur général de l’ONCF, Rabie Khlie et le directeur de la Fondation des œuvres sociales du personnel du MEF, Hakim Firadi, les adhérents, actifs ou retraités, ainsi que leurs conjoints et enfants, âgés entre 4 et 21 ans, bénéficient, durant toute la semaine, d’offres tarifaires préférentielles par rapport aux tarifs grand public, indique un communiqué de l’Office.

Ils ont droit, poursuit le communiqué, à une réduction de 30% sur les billets en première ou en deuxième classe pour le train à grande vitesse « Al Boraq » avec une réservation préalable, les trains de grandes lignes avec ou sans réservation préalable, les trains de navette rapide TNR en dehors des périodes de pointe (de 6h00 à 9h00 et de 15h00 à 19h00, du lundi au vendredi), sans obligation de réservation préalable, ainsi que pour les autocars Supratours.

LNT avec Cdp