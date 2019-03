PARTAGER L’OFPPT accueille le président de la BID

Dans le cadre du Roadshow du Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) organisé à la veille de ses Assemblées Annuelles, qui seront abritées par le Royaume du Maroc au mois d’avril prochain à Marrakech, et en témoignage du partenariat stratégique entre l’OFPPT et la BID, S.E Dr. Bandar HAJJAR, Président de la BID a effectué une visite à l’un des centres de formation pionniers de l’OFPPT, l’ISMALA, ce vendredi 1er mars.

À cette occasion, Madame Loubna TRICHA, Directrice Générale de l’OFPPT, a reçu S.E Dr. Bandar HAJJAR à l’Institut Spécialisé en Aéronautique et Logistique Aéroportuaire (ISMALA) en vue d’échanger sur le renforcement du partenariat existant et d’explorer les perspectives de développement de la coopération future entre les deux Institutions. Elle a été l’occasion de présenter le dispositif de formation de l’OFPPT et de l’ISMALA, plus particulièrement en tant que modèle qui a fait ses preuves dans le domaine de la formation dans le secteur de l’Aéronautique.

Lors de cette rencontre, des échanges ont eu lieu autour des projets financés par la BID en s’appuyant sur l’expertise et le savoir-faire de l’OFPPT, conformément aux modalités de l’approche ‘Reverse Linkage’ développée par la BID. Cette dynamique était à l’origine de la création de l’Alliance Africaine pour le Développement de la Formation Professionnelle, signée en avril 2017 par 15 pays africains dont le Maroc. Il s’agit principalement de projets réalisés en faveur de la République de Guinée axé sur la formation des formateurs, celui en cours de démarrage en Côte d’Ivoire pour l’élaboration des curricula, ainsi que le projet de la Guinée Bissau pour une réforme de son système de formation professionnelle.

Les échanges ont porté également sur les perspectives de développement de la coopération entre les deux institutions, notamment l’appui à la mise en œuvre de la feuille de route tracée par le Roi Mohammed VI , à l’occasion des discours de la Fête du Trône (29 juillet 2018) ainsi que de la Révolution du Roi et du peuple (20 août 2018). L’objectif étant de faire du secteur de la Formation Professionnelle, un véritable levier d’inclusion sociale des jeunes et de développement socio-économique.

Cette nouvelle feuille de route est axée, essentiellement sur l’adéquation formation-emploi, la mise en place d’une nouvelle génération d’Etablissements de formation, la qualité et l’efficience des programmes, l’implication des acteurs Institutionnels et économiques…

Il y a eu également au menu de cette visite, une rencontre avec un groupe de stagiaires africains poursuivant leur formation dans différents établissements de formation de l’OFPPT à l’effet de s’enquérir de la qualité de la formation dispensée par l’OFPPT au profit de ces jeunes.

Pour rappel, l’OFPPT réserve chaque année un quota de près de 1000 places pédagogiques au profit des stagiaires africains. L’effectif accueilli au titre de la rentrée 2018-2019 s’élève à 633 stagiaires.

LNT avec CdP