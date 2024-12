Lockheed Martin poursuit le développement de ses collaborations au Maroc en consolidant ses partenariats stratégiques et en explorant de nouvelles opportunités visant à renforcer sa présence dans le Royaume.

Dans le cadre d’une visite organisée en coopération avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), des cadres dirigeants de Lockheed Martin ont visité plusieurs sites industriels marocains. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la participation de l’entreprise au Salon International Marrakesh Airshow (30 octobre – 2 novembre) et reflète un demi-siècle de partenariat avec le Maroc.

Visites et collaborations industrielles

La délégation, dirigée par Tim Cahill, président de la division Missiles et Contrôle de Tir, et Joseph Rank, directeur général pour l’Afrique et l’Arabie Saoudite, a visité des installations à Tanger, notamment Eaton-Souriau Tangiers, un partenaire de longue date de Lockheed Martin. Ce site joue un rôle important dans la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’entreprise. Le groupe s’est également rendu chez Ausare (Groupe Mecachrome) pour explorer des opportunités de collaboration future.

Tim Cahill a déclaré : « La collaboration entre Lockheed Martin et le Maroc reflète un engagement commun à renforcer les capacités de défense, à soutenir le développement industriel local et à créer des opportunités économiques. Nous sommes résolus à continuer de développer nos partenariats au Maroc tout en répondant aux priorités stratégiques du Royaume. »

Un partenariat historique et stratégique

Depuis 1974, lorsque le Maroc a reçu son premier C-130H, Lockheed Martin a établi une relation durable avec le Royaume. Ce partenariat s’est élargi pour inclure des technologies avancées telles que le F-16 Fighting Falcon, les hélicoptères Sikorsky et des systèmes radar de pointe. En 2022, Lockheed Martin a cofondé Maintenance Aero Maroc (MAM), une joint-venture dédiée aux services de maintenance, réparation et révision (MRO) pour les flottes de F-16 et de C-130H au Maroc et dans la région.

Impact local et développement industriel

Eaton-Souriau Tangiers, collaborateur de Lockheed Martin depuis près de 20 ans, fabrique des composants aérospatiaux essentiels qui soutiennent les opérations globales de l’entreprise. Cette collaboration contribue au développement de l’industrie aérospatiale marocaine, à la création d’emplois locaux et au renforcement des capacités technologiques du pays.

Lockheed Martin demeure engagée à travailler avec le Maroc pour développer des solutions de défense, promouvoir la croissance économique locale et soutenir la sécurité régionale à travers des partenariats stratégiques et des investissements à long terme.

