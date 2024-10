Sous la direction d’Anass Benyachou, Live Scene, acteur clé de la scène humoristique au Maroc, prend un tournant majeur en se lançant dans des tournées internationales. Avec des représentations prévues à Dubaï et des discussions avancées pour une expansion en Europe, Live Scene s’engage à faire rayonner l’humour marocain à travers de nouvelles audiences.

Live Scene réunit cette année des figures majeures de l’humour français, telles que Paul Mirabel, Redouane Bougheraba, D’Jal et Nino Arial. Avec une programmation diversifiée et des talents renommés, l’entreprise continue de s’imposer dans les tournées humoristiques françaises et internationales, renforçant ainsi son ambition de se faire une place de choix dans ce secteur.

« Nous avons toujours perçu le Maroc comme une plateforme idéale pour des événements de calibre international, » déclare Anass Benyachou, fondateur de Live Scene. « Je tiens à exprimer ma gratitude envers nos partenaires et les artistes qui nous soutiennent dans notre ambition de viser haut. Live Scene continuera à créer des opportunités tout en restant fidèle à sa mission première : offrir des spectacles de qualité. »

Pour Live Scene, l’internationalisation représente une opportunité de partage culturel et de croissance. En adaptant ses productions aux attentes de chaque marché tout en conservant l’essence de son humour marocain, Live Scene relève le défi d’exporter son authenticité avec succès. Cette expansion est rendue possible grâce au soutien de partenaires engagés, qui facilitent l’accès à de nouveaux marchés et renforcent l’aspiration de Live Scene à se positionner comme une référence de l’humour marocain sur la scène mondiale.

En s’ouvrant au Moyen-Orient et à l’Europe, Live Scene s’affirme comme une plateforme qui, au-delà du divertissement, porte la voix du Maroc à l’international et contribue au rayonnement de la culture marocaine.

LNT avec CdP

