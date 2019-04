PARTAGER #Live, l’offre de la Banque Populaire dédiée aux 18-25 ans

La Banque Populaire a annoncé, lors d’un point de presse organisé jeudi 18 avril, le lancement de sa nouvelle offre #Live, dédiée aux jeunes.

Ce projet signé BP et NRJ Maroc est réservé aux jeunes de 18 à 25 ans et offre plusieurs services bancaires et extra-bancaire.

« Les jeunes sont très importants pour nous à la BP, ils sont notre présent et notre avenir. Nous étions la première banque à faire une offre pour les jeunes, en 2012. Aujourd’hui, l’univers des jeunes a changé, il est devenu plus digitalisé, et ceci nous l’avons constaté dans notre environnement professionnel puisque beaucoup de jeunes nous ont rejoints et travaillent avec nous… C’est tous ces gens-là qui ont contribué avec nous pour cette offre faite par les jeunes et pour les jeunes », a déclaré Jalil Sebti, Directeur général de la Banque de Détail.

Cette nouvelle offre met en avant trois types de cartes, et présente des avantages bancaires divers, à savoir des virements illimités gratuitement, une assurance « individuelle accidents » couvrant la période de stage et les accidents de la vie, un crédit étudiant « Avenir Plus » avec un taux avantageux et un crédit à la consommation spécialement étudié pour le bénéficiaire.

« La banque veut accompagner cette génération à travers cette offre, et à ce titre on a pu négocier des taux très compétitifs pour le financent des études. Les étudiants souscripteurs à cette offre pourront également bénéficier de stages à la banque populaire ou chez NRJ, selon un quota annuel », souligne Hassan Debbagh, Directeur général adjoint en charge de la Banque des particuliers et des professionnels.

S’agissant des avantages extra-bancaires, #Live, offre la possibilité à la nouvelle génération de bénéficier de stages, des séances de coaching et d’initiation au monde bancaire ainsi que des master class pour développer le potentiel des jeunes.

« Nous avons été guidés par les jeunes pour dénicher les opportunités et les bons plans qui leur permettent de se retrouver dans leur univers. L’idée est de permettre aux jeunes de s’épanouir, d’apprendre, de vivre des expériences très riches et inédites », explique M. Debbagh.

Les détenteurs de la carte #Live auront également un accès gratuit, toute l’année, aux événements de NRJ et pourront même assister aux émissions en live à la radio.

Lors de cet événement, M. Sebti a annoncé de la création de la radio Banque Populaire by NRJ téléchargeable via l’application pocket bank, une première au Maroc!

A. Loudni