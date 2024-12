Grâce à sa position géographique stratégique et à ses avancées dans plusieurs domaines, le Maroc s’affirme comme un acteur majeur et une plateforme incontournable pour l’intégration économique africaine. C’est ce qu’a déclaré, mardi à Rabat, le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, lors de l’ouverture du Forum de la PME Africaine, organisé en marge de l’Africa Investment Forum.

Chakib Alj a souligné que cette ambition s’inscrit dans la vision portée par le Roi Mohammed VI, qui place le Maroc au cœur de la dynamique de développement du continent. Le secteur privé marocain, a-t-il ajouté, se mobilise pleinement pour accompagner ses homologues africains dans cette mission d’intégration économique et de création de valeur.

Le Maroc bénéficie de nombreux atouts structurels, notamment sa connectivité exceptionnelle. Le port de Tanger Med, les projets des ports de Dakhla Atlantique et de Nador West Med, les liaisons aériennes assurées par Royal Air Maroc desservant 40 capitales africaines, ainsi que l’axe routier Tanger-Dakar, illustrent son rôle stratégique. À cela s’ajoutent les banques marocaines présentes dans 28 pays africains, une charte d’investissement incitative, et des fonds tels que le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, qui soutient des projets structurants dans l’industrie et la recherche.

La Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF) représente une opportunité unique avec un marché potentiel de 1,4 milliard de consommateurs. Selon Chakib Alj, elle peut dynamiser le commerce intra-africain, renforcer les chaînes de valeur régionales et attirer des investissements dans des secteurs stratégiques. Pour y parvenir, plusieurs leviers sont essentiels : l’intégration des PME dans des écosystèmes régionaux, le développement d’un « Made in Africa » compétitif, l’amélioration des infrastructures logistiques et énergétiques, et la mise en place de mécanismes financiers innovants.

Le Forum de la PME Africaine réunit des représentants de PME de 20 pays africains, des partenaires publics et des bailleurs de fonds pour discuter de solutions concrètes. Chakib Alj a insisté sur l’importance de ces partenariats pour faire de l’intégration économique un moteur de croissance durable, favorisant l’innovation et la compétitivité au service du continent.

LNT

