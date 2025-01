L’Institut Français de Casablanca accueille, du 16 janvier au 9 février 2025, une série d’événements consacrés à la culture amazighe à l’occasion du Nouvel An Amazigh. En partenariat avec des associations locales, cet événement met en lumière un patrimoine ancestral tout en célébrant la créativité contemporaine. À travers des concerts, des expositions, des conférences et des ateliers, le public est invité à explorer la richesse et la diversité des expressions artistiques amazighes.

Parmi les moments forts de cette programmation, la chorale du Lycée Collégial Omar Bnou Abdelaziz et un spectacle d’Ahwach, prévu les 17 et 18 janvier, donneront un aperçu de la musique et des danses traditionnelles amazighes.

Les expositions prévues du 16 janvier au 9 février offriront une immersion dans l’art et l’artisanat amazighs. Parmi les temps forts, l’exposition « Regards Croisés : les Atours de la Femme Amazighe », proposée par Ilham Fouwad et Cami, met en lumière les costumes traditionnels et les accessoires portés par les femmes berbères. La richesse des vêtements et l’importance de leur transmission à travers les générations seront au centre de cette exposition qui rend hommage aux artisans du patrimoine amazigh.

L’Institut propose également une exposition de vêtements amazighs intitulée « Ange Blanc », qui dévoile des costumes traditionnels à travers un regard moderne. Ces deux expositions visent à valoriser l’artisanat et les savoir-faire ancestraux, tout en soulignant leur place dans la société actuelle.

Conférences et débats autour de l’identité amazighe

La conférence de Nadia Kaaouas, intitulée « Identités amazighes marquées : le tatouage entre tradition et modernité », aura lieu le vendredi 17 janvier à 16h. Cet événement s’intéressera à l’histoire et à la symbolique du tatouage amazigh, un marqueur d’identité culturelle et sociale, qui oscille aujourd’hui entre respect des traditions et réinterprétation artistique.

Le samedi 18 janvier, le collectif Alkhariqun présentera « O’Story : Récits amazighs revisités », un projet de bande dessinée revisitant les mythes et légendes amazighs à travers le regard de jeunes artistes. Cette exposition et cette projection, programmées à 11h, offrent un pont entre les récits oraux ancestraux et les interprétations contemporaines.

Une conférence de Hassan Fourrat intitulée « La culture amazighe entre oralité et écrit : Cas des manuscrits du Souss « Arraten » » est également prévue, elle proposera une réflexion sur l’évolution de l’écriture amazighe et son rôle dans l’organisation sociale et politique des communautés berbères.

En plus de ces événements culturels, un marché solidaire et des ateliers créatifs permettront au public de découvrir et d’acquérir des produits artisanaux issus de la culture amazighe.

AL

