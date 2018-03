L’industrie marocaine des cahiers se réjouit des conclusions provisoires du MIICEN

Le Secrétariat d’Etat Chargé du Commerce Extérieur vient de publier les conclusions préliminaires de son enquête sur les importations de cahiers originaires de Tunisie. L’organisme confirme les preuves apportées par les plaignants qu’il existe des pratiques très sévères de dumping qui ont causé un dommage à la branche de production nationale et recommande la mise en place effective de droits antidumping provisoires.

Ainsi, les conclusions provisoires du Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique (MIICEN),confirment, au cours d’une enquête effectuée depuis près de 10 mois, que les exportateurs tunisiens s’adonnent sans aucun doute possible à des pratiques prédatrices de dumping sur le marché marocain causant un dommage important à la branche de production nationale.

M. Jalil Benddane, Directeur Général de la société MAPAF, a déclaré à cette occasion : « le Secrétariat d’Etat Chargé du Commerce Extérieur a jusqu’à présent accompli un travail considérable qui démontre que le Royaume est capable de répondre aux demandes de l’industrie nationale – même quand celle-ci est composée majoritairement de petites et moyennes entreprises – lorsqu’elle fait face à des pratiques déloyales avérées qui faussent le jeu de la juste concurrence au niveau international, avant d’ajouter : »Sans cette capacité de réaction de la part des autorités marocaines qui implique des démarches rapides et efficaces – en particulier dans un secteur comme celui du cahier composé majoritairement de PME – les industries nationales n’auraient aucun moyen de se défendre et seraient vouées, l’une après l’autre, à disparaitre ».

Ci-dessous le communiqué conjoint des producteurs de cahiers MAPAF, Promograph, et Medpaper :

Les marges de dumping calculées provisoirement par le MIICEN sont inédites, à des niveaux atteignant 51%, ce qui prouve l’intensité des pratiques déloyales sur le marché marocain ainsi que la gravité du préjudice causé à l’industrie nationale, indique un communiqué conjoint des producteurs de cahiers MAPAF, Promograph et Medpaper.

« Nous sommes dans un cas de pratiques de dumping sévères ayant pour seul but d’éradiquer la concurrence nationale, dominer le marché et imposer, à terme, des prix plus élevés pour des produits de faible qualité au détriment des consommateurs marocains. Ces pratiques de dumping incontestables – qui se basent exclusivement sur les données communiquées par les exportateurs tunisiens – doivent être fermement sanctionnées au plus haut niveau par les autorités marocaines, sous peine de remettre en cause le tissu industriel marocain. En effet, les instruments de défense commerciale sont actuellement les seuls outils à la disposition des entreprises marocaines pour se défendre contre la concurrence déloyale de pays tiers qui perturbe le marché et fait disparaitre, peu à peu, des secteurs industriels qui font pourtant la fierté du Royaume », note la même source.