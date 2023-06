Dans le cadre de la troisième saison de son programme « Les Histoires de demain », TNP consultants a organisé une conférence sous le thème « Accélérer et financer l’industrialisation durable de l’Afrique ».

Selon les projections des Nations Unies, l’Afrique devrait connaître une forte croissance démographique, passant à 2,5 milliards d’habitants d’ici 2050, avec une augmentation du PIB de 2 900 milliards de dollars en 2022 à 4 700 milliards de dollars en 2027 selon le FMI. Cette croissance présente des défis majeurs en termes d’énergie, d’urbanisation, de développement industriel et de transformation digitale des administrations et des politiques publiques. Afin de stimuler l’activité économique et de favoriser la transformation structurelle, il est essentiel de mettre en place des mesures de développement industriel.

Pour répondre à ces défis, TNP consultants a rassemblé des experts du Maroc, de France, de Mauritanie et de Côte d’Ivoire lors de tables rondes portant sur la transition digitale et l’e-gouvernement, le développement de l’industrie verte en Afrique, ainsi que la mobilité et les smart cities.

Les intervenants ont souligné l’importance de la transition digitale et l’e-gouvernement pour une gouvernance transparente, efficace et durable en Afrique. Plusieurs pays africains, dont le Rwanda, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie et le Maroc, ont déjà entrepris des initiatives de transition digitale. Cependant, il est crucial de travailler sur la méthodologie, la gouvernance, la conduite du changement et la sécurité des données collectées pour éviter une nouvelle fracture numérique en Afrique, selon les intervenants. La formation des jeunes générations et la valorisation de la data grâce à la digitalisation ont été identifiées comme des éléments clés pour accompagner cette transformation.

L’industrialisation verte a été présentée comme un enjeu majeur pour l’Afrique afin de relever les défis sociaux, économiques et environnementaux. Le Maroc a été salué par Bennoit Ranini, président de TNP, en tant que champion industriel et leader dans la greenification grâce à sa politique solide en matière d’énergies renouvelables. Cependant, d’autres pays africains doivent encore faire face à des lacunes en termes d’industrialisation. Pour accompagner l’industrie durable africaine, il est essentiel de garantir une énergie abondante, bon marché et verte, de former davantage d’ingénieurs et de techniciens, et de mobiliser des financements. Selon Brahim Maftah, directeur des transports à la Société Nationale des Transports et de la Logistique (SNTL), il est crucial de trouver un équilibre entre l’industrialisation accélérée et la greenification, en favorisant la recherche et le développement ainsi que la création de chaînes de valeur adaptées aux besoins de l’Afrique.

Hatim Senhaji, directeur général de Maghreb Steel, a pour sa part appelé à la création d’un climat d’affaires favorable en Afrique pour attirer les investissements étrangers.

En ce qui concerne la mobilité et les smart cities, l’urbanisation rapide de l’Afrique nécessite une planification intelligente et durable pour éviter les problèmes liés à la congestion, à la pollution et à la gestion des ressources. Lors des tables rondes, les intervenants ont souligné l’importance de repenser les modèles de mobilité en intégrant les nouvelles technologies et les énergies propres. Les solutions telles que les transports en commun efficaces, les véhicules électriques, les infrastructures intelligentes et la gestion intelligente du trafic ont été présentées comme des moyens efficaces de relever les défis de la mobilité urbaine.

Les smart cities, qui intègrent les technologies de l’information et de la communication pour améliorer la qualité de vie, ont été présentées comme une opportunité pour l’Afrique de construire des villes durables et résilientes. Les experts ont souligné la nécessité d’investir dans les infrastructures numériques, les systèmes de gestion intelligente des services publics, les solutions d’énergie propre et les espaces publics bien conçus. Il a également été souligné que la participation des citoyens et l’inclusion sociale sont des éléments essentiels pour garantir le succès des smart cities en Afrique.

Les discussions ont également porté sur la question du financement de l’industrialisation durable en Afrique. Les experts ont soulevé la nécessité d’accroître les investissements tant nationaux qu’internationaux dans les secteurs clés tels que les énergies renouvelables, l’agro-industrie, la transformation numérique et les infrastructures. Ils ont souligné l’importance de promouvoir un environnement favorable aux investissements, d’améliorer l’accès au financement pour les PME et les start-ups, et d’encourager les partenariats public-privé.

AL

