Le Wydad Casablanca a été éliminé de la ligue des Champions d’Afrique de football en dépit de sa victoire face au club ivoirien de l’ASEC Mimosas par 1 but à 0, samedi au grand stade de Marrakech, lors de la 6è et dernière journée du groupe B.

Les Casablancais se sont imposés grâce à une réalisation de Mountassir Lahtimi (18è). Le WAC, qui a terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Badr Gaddarine à la 84è minute, espérait accéder aux quarts de finale, mais la large victoire de Simba SC (Tanzanie) face au club botswanais de Jwaneng Galaxy (6-0) l’a mis hors de course. En effet, le Wydad avait besoin d’une victoire face aux Ivoiriens, 1ers du groupe et déjà qualifiés, tout en attendant une défaite ou un match nul de Simba SC. L’entame de la phase de groupes n’a pas été idéale pour le vice-champion de la précédente édition de la Ligue des champions africaine avec de précieux points gaspillés, ce qui a compliqué la situation des Rouge et blanc et les a contraint à terminer à la 3e position avec 9 unités, derrière Simba SC (2è/9 pts), avec l’avantage des confrontations directes pour ce dernier. L’ASEC Mimosas est leader du groupe avec 11 points, tandis que Jwaneng Galaxy a terminé à la 4e place (4 pts).

LNT avec MAP

