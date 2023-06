L’entraineur du Wydad de Casablanca, Sven Vandenbroeck, a affirmé que l’équipe d’Al Ahly a mérité d’être sacrée championne d’Afrique après son match nul (1-1), dimanche soir en finale retour de la ligue des champions, au complexe sportif Mohammed V.

« Al Ahly n’a pas volé le sacre, mais nous avons manqué d’audace pour créer des occasions de scorer », a dit le coach belge, lors de la conférence de presse donnée à l’issue de cette finale.

« On a bien entamé la partie, mais nous étions trop stressés, surtout en deuxième mi-temps. J’avais déjà dit que la finale va se jouer sur de petits détails. Et elle s’est décidée sur deux balles arrêtées », a-t-il commenté.

Selon lui, la rencontre a été très « équilibrée », assurant n’avoir rien à reprocher aux joueurs.

« Une défaite pèse lourd, surtout avec les blessures et le mental. Nous jouerons dès ce mercredi en Botola Pro D1. Certes, nous n’avons pas le temps pour remettre tout le monde mentalement, mais nous entamerons dès demain notre travail pour réaliser nos prochains objectifs », a-t-il dit.

De son côté, l’entraineur d’Al Ahly, Marcel Koller, s’est dit « très heureux » de remporter ce trophée. « Nous nous attendions à une partie très disputée. J’ai dit aux joueurs que pour remporter le trophée, on doit marquer à Casablanca. Nous sommes heureux d’avoir réalisé notre objectif », a-t-il soutenu.

« Nous avons essayé de défendre en première mi-temps. Après l’égalisation, nous avions l’opportunité de corser l’addition lors des quinze dernières minutes, mais nous avons échoué à marquer », a-t-il ajouté.

Al-Ahly du Caire, vainqueur à l’aller par 2 buts à 1, a remporté la Ligue des Champions de la CAF, après son match nul (1-1) devant le Wydad de Casablanca, tenant du titre, en finale retour.

Les Rouges ont ouvert le score dès la 28e minute grâce à Yahya Attiat Allah, alors que les Egyptiens ont égalisé par le biais de Mohamed Abdelmoumen (78e).

Il s’agissait du troisième face à face entre le WAC et Al-Ahly en finale de Ligue des champions après les éditions de 2017 et 2022.

Le Wydad de Casablanca cherchait à remporter sa deuxième couronne consécutive et la 4è de son histoire, après ses titres en 1992, aux dépens d’Al Hilal du Soudan, et de 2017 et 2022 face à Al-Ahly. Les Egyptiens d’Al-Ahly ont décroché leur onzième trophée.

LNT avec MAP

Partagez cet article :