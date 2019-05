PARTAGER Ligue des champions: L’Ajax Amsterdam et Tottenham veulent rejoindre Liverpool en finale

L’Amsterdam Arena va certainement vibrer ce soir. Les jeune champions hollandais continuent à émerveiller l’Europe et le monde avec du très beau jeu collectif. Après avoir décroché la victoire en Angleterre d’un but à 0, les hommes d’Erik Ten Hag veulent aller jusqu’au bout. Une mission réalisable vus les résultats de l’équipe. En conférence de presse, le coach s’est montré serein et déterminé:

« On doit jouer sur nos points forts. À l’aller, on a trop défendu en deuxième période face aux Spurs, qui ont montré de la force. On est confiants pour la qualification. L’équipe est enthousiaste et en forme », a t-il affirmé.

Maintenant, espérons que l’Ajax ne subisse pas une autre remontada, puisqu’il y en a eu assez dans cette ligue des champions.

De son côté, Tottenham croit aussi à la finale : « Nous sommes en train de vivre un rêve » a affirmé le coach des Spurs hier lui aussi en conférence de presse. Il faut noter que si l’équipe londonienne arrive en finale, ce serait la première de son histoire. «Je suis en train de vivre un rêve parce qu’il y a cinq ans, en raison de la manière dont évoluait le projet, je pense que personne n’aurait imaginé que nous jouerions la Ligue des champions chaque saison et que nous serions à ce niveau de la compétition », a-t-il ajouté.

Les joueurs quant à eux son prêts pour le combat et déterminés à aller jusqu’au bout. Enfin, Jan Vertonghen, blessé au nez au match aller, devrait certainement jouer ce soir puisque son coach et le staff médical se sont montrés confiants.

Badamassi Gbaguidi