Les demies-finales retour de la Ligue des champions aurons lieux ces mardi et mercredi. Le Barça et l'Ajax Amsterdam, tous deux vainqueurs de leurs matchs aller respectifs, tenteront de se retrouver en finale.







Ligue des champions: L'Ajax Amsterdam et le Barça en route pour la finale ?

Les barcelonais jouerons leur match retour de Ligue des champions demain à 19 heures contre Liverpool. Les catalans mènent 3 buts à 0 grâce à un énorme duo Messi-Suarez au match aller. De son côté, Liverpool va s’appuyer sur son public pour tenter une « éventuelle » remontada.

Par ailleurs, mauvaise nouvelle pour les hommes de Jurgen Klopp. Mohamed Salah ne participera pas à ce match. L’international égyptien a pris un coup à la tête ce week-end en Premier League contre Newcastle. Le staff médical ne veut pas prendre de risque.

« Il se sent bien, mais il n’est pas apte d’un point de vue médical », a déclaré aujourd’hui son entraîneur, Jürgen Klopp, en conférence de presse. « Il est désespéré », a-t-il poursuivi.

Liverpool va aussi être privé de son attaquant brésilien Roberto Firmino pour des problèmes musculaires.

L’Ajax Amsterdam, le grand outsider de cette Ligue des champions, qui allie jeunesse et beau jeu, jouera à domicile à l’Amsterdam Arena, mercredi à 19 heures. Les « petits fils » de Johan Cruyff mènent 1 buts à 0 et sont à un pas de la grande finale à Madrid. L’Ajax a en plus soulevé son titre de champion du Pays-Bas hier à l’issu de son match contre Willem II. Tottenham a de son côté aligné des contre-performances lors de ses 3 derniers matchs, et devra réaliser un exploit pour espérer quelque chose.

Badamassi Gbaguidi